KOMŠIJE PRESTRAŠENE: Student ubica uskoro izlazi NA SLOBODU? Pre tačno 16 godina KRVNIČKI raskomadao roditelje, pa ih bacio u đubre!

Draganu Jankoviću (43) iz Novog Sada, koji je u martu 2006. šokirao Srbiju svojim zlodelom, ostale još četiri godine zatvora do isteka pune zatvorske kazne.

Dragan Janković (43), student Ekonomskog fakulteta, ubio je udarcima francuskim ključem svoje roditelje, majku Mariju (59) i oca Dušana (65), u njihovom stanu na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, a potom ih je u kupatilu testerom, sekirom i nožem isekao na komade, spakovao u kese i pobacao po kontejnerima.

Ovaj zločin je pre tačno 16 godina, u martu 2006, uznemirio Srbiju, a žitelji zgrade na Bulevaru oslobođenja broj 38 i dalje pamte horor. Ono što ih danas, posle toliko godina brine, jeste mogućnost da se opaki ubica uskoro "vrati na mesto zločina".

Osuđen na 20 godina

Naime, Janković, koji je u vreme ubistva imao 27 godina, prvo je bio osuđen na 30 godina zatvora, ali su njegovi branioci uložili žalbu na takvu odluku Okružnog suda u Novom Sadu. Zatim je Vrhovni sud Srbije smanjio kaznu na 20 godina. Presudom mu je određena i mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi, a psihijatrijskim veštačenjem je utvrđeno da Janković ima trajni šizofreni poremećaj ličnosti.

- Do odsluženja pune zatvorske kazne Jankoviću su ostale samo četiri godine. Nisam zaboravio šta je on uradio, kako bih mogao? I sada se naježim kada se setim. Nadam se da se on neće vratiti ovde! - kaže nam komšija D. A.

- Mislim da je osuđen na malu kaznu i nije mi sve jedno kada pomislim da će za koju godinu takva osoba šetati slobodno gradom - kaže D. A., dok njegova starija komšinica smatra da bi u ovom slučaju pomogla samo smrtna kazna.

- Uplašilo me saznanje da bi uskoro mogao da izađe iz zatvora, pa trebalo je strože da ga kazne, iznosio je u kesama delove tela svojih roditelja i bacao ih u kontejnere. Iskreno, nadam se da neću biti tu kada on dođe, ako uopšte dođe - kaže starica.

Podsetimo, Dragan Janković je 2. marta 2006. otišao u policijsku i prijavio nestanak roditelja. Istovremeno, radnici "Gradske čistoće" su u Ulici Branimira Ćosića, prazneći kontejner, našli ljudsku nogu.

Mrzeo ga otac

- Ispostaviće se da je sin jedinac svako telo isekao na devet delova, a potom ih spakovao u više crnih kesa za smeće i bacio na različite lokacije - podseća sagovornik.

Janković je tokom suđenja naveo da su ga roditelji od detinjstva maltretirali i da je njegov život bio pakao.

- Osećao sam da me otac mrzi, zbog čega sam bio besan na njega. Roditeljima najviše zameram što mi nisu dozvolili da upišem Fakultet za geodeziju u Beogradu, već su insistirali da upišem Ekonomski u Subotici. Lagao sam ih da treba da branim diplomski rad iako sam položio samo dva ispita - pričao je okrivljeni.

Šokantna odbrana

Privukla me scena iz filma, prišao sam majci... Pre 16 godina Dragan Janković rekao je u sudnici prilikom iznošenja svoje odbrane "da su mu sećanja o ubistvu kao inserti iz filma bez tona". - Majka je sedela u sobi i gledala film. Privukla me je jedna akciona scena i prišao sam joj. Uopšte se ne sećam kako se u mojoj ruci našao francuski ključ. Tada se desilo to udaranje. Oca sam udario u hodniku. Dalje nemam osećaj da sam to uradio i zato ne mogu da se osećam krivim i odgovornim. Nakon ubistva sam mislio da su oni i dalje živi, samo da ih ja ne vidim - izjavio je tada Janković, koji je ipak priznao da je ubio roditelje, ali je odbacio tvrdnje tužilaštva da je zločin učinio sa umišljajem. Na pitanje sudije zbog čega ih je onda isekao na komade, Janković je rekao da mu namera nije bila da sakrije leševe.

