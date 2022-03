SVI SE NADAJU DA OVO NIJE ISTINA?! Stručnjak izneo zastrašujuće podatke u vezi leša iz Dunava - evo da li u pitanju može biti Matej Periš!

Stručnjak izneo zastrašujuće podatke.

Nakon što je pecaroš pronašao leš u poodmakloj fazi raspadanja pre par dana u Dunavu kod Kostolca, pojavile su se razne spekulacije o tome ko bi to zapravo mogao biti, a stručnjak otkriva kako vremenski uslovi utiču na leš i šta sve utiče na telo dok pluta po vodi.

Policija i istražitelji su nakon obdukcije zatražili DNK profil koji će uporediti sa uzorcima nestalih osoba u bazi, kako bi se utvrdio identitet.

- To praktično znači da će se biološki trag utopljenika upoređivati i sa tragom Mateja Periša (27) iz Splita, koji je nestao uoči dočeka Nove godine u Beogradu. Takođe, DNK će se uporediti i sa profilima žrtava Veljka Belivuka i njegovog monstruoznog klana, čija tela do danas nisu nađena - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Čeka se DNK analiza

Stručnjak, koji je želio da ostane anoniman je objasnio da dok se ne uradi DNK analiza, ne treba isključiti ni jednu mogućnost.

- To što su nečije patike bile bijele boje, ne znači ništa, jer su dugo u vodi, pa je moguće da bela boja od algi i mulja postane crna. Takođe, to što nema odeću može da se obrazloži da u vodi ima svega, pa nije isključeno ako se negde zakačio da su se pocepale pantalone i spale… To što je telo presečeno napola, ne mora da znači da je to uradio čovjek. Može biti da je telo, dok je plutalo, a plutalo je u sredini, licem okrenutim ka dnu u vertikalnom položaju, udarilo u nešto ili je neki brod naletio i presekao ga - kaže stručnjak i dodaje:

- U reci ima svega, i riba i drugih životinja, tako da kada je telo presečeno napola one su ga izgrizle i dovele do neprepoznatljivosti.

Sagovornik, koji dobro poznaje vodu, objašnjava da to što je pronađeno telo u lošem stanju, ne mora da znači da je dugo u vodi.

- Na leš utiču vremenski uslovi, kao i šta se sve nalazi u vodi. To ne može niko da predvidi, pa nam se na prvu loptu čini da je tijelo godinama u vodi, a zapravo može biti svega nekoliko meseci - zaključuje stručnjak.

Autor: