NAGOVEŠTAVALA TRAGEDIJU: Telo tinejdžerke iz Subotice nađeno na putu, poznanici otkrili nove detalje!

Koliko god hraniteljstvo bilo teško, još je teža sudbina tinejdžerke (17) iz Subotice, N. V. koja nije imala snage da se suoči sa životnim teškoćama.

Nekoliko dana potrage za nestalom devojkom imalo je tužan i nesrećan epilog, uprkos nadanjima njenih hranitelja, da se možda zadržala kod drugarice i da će doći uskoro kući. Pokušali su joj pomoći, verovali su da pažnja i pomoć mogu da joj promene život, iako su njene poruke od ranije nagoveštavale teške slutnje.

Nažalost, telo sedamnaestogodišnjakinje, pronađeno je posle više dana potrage, nakon prijave hranitelja policiji, da ne mogu da je dobiju telefonom i da se plaše da je nestala.

- Devojka je ranije uputila poruku, da vidi sebe dva metra ispod zemlje, ali ko god bi to čuo od nas u komšiluku, pomislio je da je to trenutno stanje devojčice, koja još traži sebe u životu, kao i svi tinejdžeri u toj dobi - kaže nam poznanica hraniteljske porodice.

Svi koji su pratili nestanak devojke, očekivali su da će kraj potrage koja je počela odmah nakon prijave nestanka, u petak oko 13 časova, ipak biti pozitivan, a najviše porodica koja je brinula o njoj, u koju je došla iz druge hraniteljske porodice. Subotička policija je, posle svih napora da je što pre nađu, potvrdila da je pronađeno telo devojčice.

Kako Kurir nezvanično saznaje, telo nesrećne devojke nađeno je na putu u naselje Aleksandrovo, koje je na kraju Subotice prema putu za Novi Sad. Telo je nađeno kod marketa, nedaleko od Medicinske škole.

Hraniteljka je ranije izjavila, da iako je devojka nagoveštavala mračan ishod, da vidi sebe dva metra ispod zemlje, da su se trudili i zato sve preduzeli da bi sprečili tragediju.

-Tog dana kad je nismo mogli dobiti telefonom, bila je u 10 sati pre podne u dispanzeru, zvala sam je i dobila sam poruku od nje da je pauza i da će ubrzo doći kući. Sat i po kasnije još nije stigla kući i ja sam njoj tada poslala poruku, ali nije mi odgovorila, ni na poruku ni na poziv telefonom. Bila je nedostupna, otišla je kod drugarice, i više je nismo uspeli dobiti, od tada smo joj izgubili kontakt, navela je hraniteljka, i objasnila da su devojčicu preuzeli iz druge porodice hranitelja, da bi joj pomogli da ima lepšu mladost.

Detinjstvo je devojci proteklo u traumama, i činilo se da će u novoj porodici biti srećnija.

- Bilo je trauma, i naša namera je bila čista, iz duše smo hteli da joj pomognemo da zaboravi sve nevolje. Tek je mesec dana kod nas bila, jeste me slagala nekoliko puta, ali to sam pripisala njenim godinama i tinejdžerskim danima i mukama. Razumeli smo šta to znači za mladu devojku, kojoj niko nije posvetio dovoljno pažnje - rekla je pre nesrećnog ishoda druga majka devojčice, idnosno hraniteljka.