U POLICIJI TVRDIO DA JE STAR I NEMOĆAN! Deda (61) osumnjičen za silovanje unuke (12) danas kod tužioca

Osumnjičeni Dragan D. (61) zbog silovanja unuke u beogradskom naselju Čukarica danas će biti izveden pred tužioca.

On je uhapšen pre dva dana nakon što se devojčica požalila majci.

- Odveli smo ćerku na pregled i rekli su nam da nema velikh povreda, ali da je obljubljena. Zbog čega je to uradio nije mi jasno. Mogu vam reći da me je sramota što mi je otac i da je on za mene monstrum. Čekao je da ostane sam sa njom kako bi je zlostavljao. Ćerka je progovorila o silovanju tek kada je on otišao iz kuće- tvrdi Dragiša D. otac napastvovane devojčice.

Kako je "Telegraf.rs" saznao iz istrage, maloletnica je na saslušanju u policiji rekla da je "morala da ćuti jer joj je deda pretio smrću".

Osumnjičeni muškarac policajcima je tvrdio da je "unuka sve izmislila, da je on nemoćan i star".

Istraga o ovom slučaju je u toku.

Ukoliko se dokaže da je deda dva puta za godinu dana silovao unuku preti mu kazna od 10 godina do doživotnog zatvora.