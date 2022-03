'JA OVAKO VIŠE NE MOGU!' Sin ubio oca pa sebe, pre krvoprolića OSTAVIO OPROŠTAJNO PISMO: Obojica zatečeni u lokvi krvi

Policija je potvrdila da se čeka obdukcija, kao i da se preduzimaju sve radnje kako bi se rasvetlila ta tragedija.

Stojan Stojanović (60) iz sela Donje Brijanje kod Leskovca ubio je juče svog oca Slavoljuba (86) hicem iz pištolja a potom presudio i sebi.

Kako nezvanično saznaju mediji, Stojan je u oca ispalio četiri hica, a u sebe jedan. Prema rečima komšija, najverovatnije su se dogovorili da to urade.

- U lokvi krvi kako zajedno leže u krevetu zatekao ih je Stojanov sin, a Slavkov unuk, koji je došao tu sa rođakom. Ništa tog dana nije ukazivalo na nesreću, sin je čak odlazio kod komšinice, pio kafu, pričao o poljoprivredi, dok je njegova žena orezivala maline - kaže izvor i nastavlja:

Pored tela je pronađeno i oproštajno pismo u kome je sin napisao: "Ja ovako više ne mogu da živim".

Prema rečima komšinice Biljane Janković, Slavko je bio teško bolestan.

- Imala sam običaj Stojana da pozovem na kafu i na rakiju. Ima sina, mnogo je dobar, živi kod Požarevca, uvek im je govorio da se ne brinu za pare, da će im uvek pomagati, ćerka im se lepo udala, imaju unučiće. Stojan je bio siromah, mnogo su se izmučili ali je radio u Nemačkoj, trebalo je sad da ide ponovo, operisao se zimus od bruha. Čula sam da se spakovao, samo je čekao da ga zovu da krene. Mnogo je bio vredan, njegove motike, alati, to je sve pod konac izređano. Toliko je bio pedantan, šta mu je ovo bilo ne znam. Kako sam čula te večeri je otišao kod oca, nije ga bilo do zore, i ženi Stojanovoj je bilo sumnjivo pa je njegova žena sa rođakom posumnjala da se nešto desilo jer se nije javljao na telefon. Otišli su zajedno do drugog kraja sela gde je Slavkova kuća, oni su ležali obojica u krevetu - kazala je komšinica Biljana.

Kao razlog za ovakvu tragediju, komšinica navodi nesuglasice. Otac je inače bio nepokretan i živeo je dve kuće od svog sina.

