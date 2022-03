'ZAROBLJEN, GLADAN I SAM' Ove reči o nestalom Mateju KIDAJU DUŠU, a sada je ONA progovorila o porodici Periš

Pevačica koja se predstavlja kao Sandra Urban Doll snimila je pesmu “Možda” posvećenu nestalom Mateju Perišu za kojim policija intenzivno traga već puna dva i po meseca.

Potresni stihovi, u kojima se između ostalog navodi da je Matej možda negde “zarobljen, gladan, žedan i sam” dirnuli su i najtvrđa srca, a Sandra je otkrila kako je došlo do stvaranja ove potresne numere.

– Pesma je tužna, ali i sa druge strane je puna nade. Ljudi koji su je čuli su u suzama, ali imaju nadu. Reakcije se mogu videti u komentarima ispod pesme – rekla je Sandra koja je neko vreme po objavljivanju pesme bila anonimna:

– Smatram da ja kao autor nisam bitna, bitna je pesma, bitna je poruka i ono što je pesma stvorila, a to je nada i podsetnik da se ovaj slučaj ne sme zaboraviti. Matej se ne sme zaboraviti – navela je autorka pesme.

Kako kaže, porodicu Periš još uvek nije upoznala.

– Nisam u kontaktu sa porodicom Periš, ali sam primila pozdrave od gospodina Nenada, preko Igora Jurića i to u momentu kada nisam želela da se zna ko sam. Kada sam videla taj snimak, mnogo sam se potresla i dirnulo me je to – priča ona:

Kada se gospodin Nenad bude vratio u Beograd nadam se da ću imati priliku da ga upoznam. Volela bih da tu porodicu samo zagrlim najsnažnije i da znaju da mogu da računaju na mene šta god im treba.

Podsetimo, Matej Periš nestao je u noći između 30. i 31. decembra kada je izašao iz kluba “Gotik” i trčao do Sava promenade. Nadzorne kamere snimile su ga kako ide ka ledenoj reci. Policija, ronioci i građani bez prestanka tragali su za Splićaninom koji je u Beograd došao da provede novogodišnje praznike. Potragu je sve vreme pratio i njegov otac Nenad koji se nedavno vratio za Split.