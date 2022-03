Dtalji užasa u Vranju: Ćerke su skočile da pijanom ocu OTMU NOŽ koji je zario NJIHOVOJ MAJCI U STOMAK

Dejan P. (45) izbo je nožem svoju suprugu Snežanu P. (45) u porodičnoj kući u Vranju, a potom posekao ćerku, koja je pokušala da zaštiti majku od napada! Drama se dogodila u sredu oko 23 sata uveče dok je nesrećna žena bila u dečjoj sobi sa ćerkama.

- Navodno, tog dana je Dejan imao suđenje sa suprugom, koja ga je prijavila za nasilje u porodici. Na ženu je nasrnuo pred decom, a ona je s teškim povredama iz vranjske bolnice prebačena u KC Niš, gde se bore za njen život. Ostala je bez slezine, povređen joj je bubreg, izgubila je mnogo krvi - kaže izvor i dodaje da je Dejan uhapšen zbog nasilja u porodici.

Došao pijan

Deca ove porodice potvrđuju da se u njihovom domu dogodio pravi horor.

- Otac je došao kući pijan i posvađao se sa sestrom, pa legao da spava. Kada je mama došla s posla, iz druge smene, on je nastavio svađu, ali je posle nekog vremena izašao iz sobe. Dok je ona bila s nama u sobi, uleteo je s nožem i ubo je u stomak - priča jedna od ćerki ovog bračnog para.

- Sestra je skočila, ja sam skočila, pokušala je da mu otme nož i verovatno se tada i posekla. Ne sećam se šta se dešavalo, verovatno sam tada pala i nekako polomila šaku - navodi devojka, svedok događaja.

Kako objašnjava, majka je bila sve vreme svesna, a oni su zvali Hitnu pomoć i policiju.

- Izvadili smo mami jezik da se ne uguši i postavili je na bok dok nisu došli lekari. Nismo nikada verovali da tata može ovo da uradi, iako je pravio probleme kada popije. Baka, deda i stric, koji žive ispod nas, odmah su došli gore - priča potresena ćerka:

Bolje žene od moje mame nema, ona je uvek bila mirna, trpi oca godinama. Tata je inače smiren, ali čim popije, pravi haos. Svi znaju da je dobar majstor, ali alkohol je uzrok problema.

Majka ga se odrekla

Majka Dejana P. bila je izuzetno oštra i za Kurir je rekla da se sina odriče. - Pijana džukela! Đavo jedan, neka ga bog kazni. Tako divnu, sposobnu i vrednu ženu je pokušao da ubije. Neka ga bude sramota, odričem se takvog deteta. Čuli smo da se svađaju, bilo je strašno, ali nismo očekivali ovako nešto. U jednom trenutku smo čuli vrisak i brzo sam došla do njih, jer živimo u istoj kući, ali na različitim spratovima. Kad sam ušla, videla sam snaju svu krvavu - kaže nesrećna žena. - Nadamo se da će snaja da preživi, a za sina me baš briga. Ovo nije prvi put, i ranije ju je tukao, šmarao. Bio je ljubomoran, umislio je da ga vara, što nije istina. Snežana radi u fabrici i odgaja decu, dok je on na privremenom radu u Nemačkoj. Kad god je ovde došao iz inostranstva, preselo joj je - priča majka uhapšenog i dodaje da njen sin sa Snežanom ima sina i dve ćerke.