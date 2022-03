OVAKO IZGLEDA NASILNIK IZ ŽELEZNIKA! 'Ukoliko ga prepoznajete - odmah zovite policiju!'

Nadzorne kamere su snimile zasada neidentifikovanog muškarca koji je juče u ranim jutarnjim satima pokušao da je uvuče u mračni haustor devojku S. A. (19), u ulici Radničkih akcija u beogradskom naselju Železnik, najverovatnije u nameri da je siluje.

Manijak je izleteo iz dečjeg parkića i da je devojkom, uhvatio je za vrat i pokušao da je odvuče u prolaz. Tada je slučajno tuda prošao taksista Vladimir M, koji je devojku spasao. On i tinejdžerka su polici dali opis napadača, za koga se sumnja da je migrant. Radi se o muškarcu starosti oko 25 godina, neuredne brade, koji je u momentu napada na sebi imao sivu duksericu sa kapuljačom, crnu trenerku i sive patike.

Vladimir je opisao kako se nemili događaj odigrao.

- Vraćao sam se s posla oko 2.15 sati, a onda sam video kako mladić drži devojku za vrat, mislio sam da su u vezi i da imaju neki nesporazum, jer sam se svačega nagledao. Pomislio sam na prvu: "Ajde, šta ja imam tu da se mešam?" Međutim, primetio sam da je stegao tako da se ona paralisala i vidim da ne može da pomera ni ruke, ni noge. Prolazili su pored mojih kola i išli ka mračnom prolazu - opisuje dramatične scene taksista, piše Kurir:

"Počinjem da kočim, okrenem se i on pogleda ka meni, valjda je tada popustio stisak i devojka mu se otela i počela da ga udara i da zove u pomoć. Izleteo sam iz kola i krenuo za njim. U tom momentu, ona me hvata za ruku i počinje da moli da je ne ostavljam. Dete se uplašilo i nije htela da ostane sama na ulici. On je tada nonšalantno otišao u prolaz, kada sam ušao za njim, više se ništa nije videlo."