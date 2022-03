RODITELJI POSTAJU ŽRTVE ROĐENE DECE! Dve majke i jedan otac nastradali od ruku SVOJIH SINOVA - Krili da postoji problem

Zajedničko za obe nesreće jeste to što su osumnjičeni počinioci imali psihičke probleme za koje maltene niko sem roditelja nije znao.

Srbiju su prošle nedelje potresle dve porodične tragedije, koje su se dogodile jedna za drugom u Kusatku kod Smederevske Palanke i u Beogradu, kada su sinovi brutalno ubili svoje roditelje.

Zajedničko za obe nesreće jeste to što su osumnjičeni počinioci - Miloš I. (33) iz Kusatka i Davor P. (55) iz Beograda - imali psihičke probleme za koje maltene niko sem roditelja nije znao.

Stručnjaci objašnjavaju da roditelji često ne prijavljuju policiji nasilje koje trpe od svoje dece, ali i da često kriju njihove duševne bolesti.

Nema opravdanja

- Za ovaj vid zločina nema opravdanja. Roditelji ne prijavljuju nasilje zbog sramote od društva, ali i da ne bi bili osuđivani i etiketirani kao loši roditelji. Naime, kad dete podigne ruku na tebe, to znači da ga nisu dobro vaspitao i tako si zapravo podbacio u toj ulozi. Iz tih nekih moralnih razloga roditelji se povlače i odlučuju da ne pričaju šta se zbiva u njihova četiri zida - kaže psiholog Snežana Repac i dodaje da ne treba isključiti ni varijantu da su ta deca u trenutku izvršenja krivičnog dela bila pod dejstvom alkohola ili narkotika.

- Ako se koriste neke supstance, dolazi do blokade svih motoričkih sposobnosti, kao i svesti, a tada se povećava agresija i dolazi do jezivih stvari. Nalazimo se u kriznom vremenu, u kom je patologija sve više nasledna i slobodno možemo reći da je ona pored droge i alkohola novo oružje - objašnjava sagovornica, koja se osvrnula na konkretne slučajeve od prošle nedelje.

- To što su se oba sina sama predala policiji nakon zločina pokazuje dve stvari. Jedna je da se osoba nakon počinjenog zločina osvesti i shvati šta je uradila, pa želi da se iskupi za ubistvo voljenih. S druge strane, imamo i one koji pokajanjem i priznanjem žele da dobiju empatiju i navodnu grižu savesti, a time bi dobili neku manju kaznu za počinjen zločin - objasnila je ona. Vesna Tomić, socijalni psiholog, kaže za naš list da do ubistva očeva i majki dolazi zbog nekoliko poremećaja.

Narušeni odnosi i poremećaji

- U nekim slučajevima deca počine zločin zbog narušenih porodičnih odnosa, iz kojih svašta može da proistekne. Takođe, imamo i psihički poremećaj kod deteta, koje na kraju postaje ubica. Taj psihički poremećaj je nekad vidljiv, a nekad apsolutno ne - kaže Tomićeva:

- U pitanju je ozbiljna patologija i ozbiljna bolest, koja na neki način tinja u toj deci i eskalira kad se najmanje nadate.

Ona objašnjava da su se u porodicama vremenom izgubile neke vrednosti.

- Niko više nikog ne poštuje i tokom godina se izgubila ta neka povezanost između roditelja i dece. Možda je i to jedan od razloga zbog kog se dete odluči na zločin - zaključuje ona.