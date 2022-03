UHAPŠEN MANIJAK SA ŽELEZNIKA! Tinejdžerku POD PRISILOM pokušavao da odvuče u mrak: Pustio je čim mu je u susret došlo taksi vozilo!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnim radom uhapsili su N. Z. (1994) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pokušaju.

On je, kako se sumnja, 25. marta, dva sata posle ponoći, u Ulici radnih akcija u Železniku, s leđa prišao devetnaestogodišnjoj devojci, uhvatio je oko vrata i vukao preko puta ka prolazu između zgrada. Osumnjičeni je pustio devojku kada je naišlo taksi vozilo, nakon čega je pobegao. N. Z. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

