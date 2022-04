Danas je dan žalosti u mestima gde su živela osmorica rudara koja su juče poginula u jami rudnika uglja "Soko". Šestorica poginulih rudara su iz Aleksinca, jedan iz Sokobanje, jedan iz Trgovišta.

Dejan Miletić predsednik Centra za globalizaciju kaže da je tragedija mogla biti mnogo veća, jer je čak 21 rudar povređen. Kako je dodao, to je dobro u velikom zlu.

- To svi prate... Moramo da vodimo računa o rudarstvu, to je važna grana u vreme kriza. Ako nemamo svoje resurse u riziku smo da ostanem o bez njih - kaže Miletić.

Kako je dodao, svet ulazi u krizna vremena, i velike su tenzije na glovalnom novou, i zato je rudarstvo važno za Srbiju.

- Videćemo, to su stvari koje su bogom dane, i dato je da se koriste u interesu razvoja zemlje - naveo je.

Ilija Kajtez sa fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost kaže da postoje profesije gde je rizik na vrhuncu, a to je upravo posao rudara. To je, kako kaže, hleb sa devet kora.

- To su policajci, padobranci, moreplovci... Taj visok rizik se podrazumeva, i čovek u taj posao ulazi sa saznanjem da tu može doći do tragedije. Tu su u poslednje vreme bile 4 nesreće, i to je nešto što je rizik i posle života... - dodao je.

Kako kaže, svaki čovek je izložen nekoj vrsti rizika, ali je procenat tog rizika kada se čovek bavi manje rizičnom profesijom, mnogo manji.

- Država takvim profesijama i ljudima mora izaći u susret. Mora pomoći njihovoj deci, oni moraju biti zbrinuti - rekao je Kajtez.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa kaže da je velika tragedija to što se juče dogodilo. Kako je dodao, ovakve stvari se nažalost dešavalo, te je podsetio na nesreću kada je stradalo njih 29.

- Mora da se istraži svačija odgovornost. Taj rudnik je bio opremljen različitim monotoringom za gasove. Desilo se ono što je najgore, u sekundi se oslobodila velika količina metana, a kada se on otvori, monitoring treba da reaguje, da se stave maske i slično. Ovo se desilo jako brzo, i ti ljudi nažalost nisu imali nikakve šanse - rekao je.

- Potresle su me mnoge priče, jedna porodica je tek dobila dete... Mislim da je dvanaestoro dece ostalo bez jednog roditelja... Ovi ljudi ne smeju da se zaborave, država ima obavezu da pomogne, da stipendira, ili šta je već potrebno... - dodao je Milovanović.

