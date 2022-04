'GLEDAO JE SMRTI U OČI!' Oglasio se otac najmlađeg preživelog rudara: Bog ga je sačuvao!

Nikola Mitković (21) iz sela Kraljevo kod Aleksinca najmlađi je rudar koji preživeo tragediju u rudnika "Soko" u kom su se juče urušile ugljene naslaga i oslobodile gas metan koji je ubio osmoricu njegovih kolega.

Nikola je četvrta generacija rudara u svojoj porodici. Rudari su on i otac, i deda Nikola Mitković, ali i pradeda Vukoslav Ilić. Ovaj mladi momak još uvek nije spreman da priča. On i njegove kolege koje se oporavljaju u aleksinačkoj bolnici su još uvek pod jakim stresom i u šoku.

Novinar Kurira ih je danas zatekao u holu odeljenja gde piju kafu, sećaju se poslednjih kontakata sa kolegama kojih više nema, u isto vreme i tuguju i zahvaljuju bogu što nisu udahnuli smrtonosnu količinu gasa. Nikolinog oca, Sašu zatičemo ispred bolnice. Došao je da obiđe sina i druge rudare.

- Generacijama smo rudari. To je moja smena, treća, ali ja nisam radio. Mog Nikolu je bog sačuvao. Gledao je smrti u oči. Pogledao ga je bog. To ne može da razume niko ko ne doživi. To ne može ni da se prepriča, ali kako je moglo da bude, dobro je. Vidim da ga lekari gledaju i obilaze - priča Saša koji je još uvek u šoku zbog svega što se dogodilo.

On se priseća trenutaka iz 1998. godine. Tadašnja pogibija 29 rudara, isto zbbog metana, i ova današnja nesreća, ostaće mu zauvek u pamćenju.

- Sve te drugare pokojne iz 1998. godine sam poznavao. Svakog sam preko ruke prebacio. To su strašne stvari. te slike neću nikada da zaboravim. Kada je moj sin odlučio da bude rudar, prvo sam ćutao. Mlad je dečko, neću da ga sputavam. Bio sam protiv iskreno.

On ima elektro školu i radio je kod nekih privatnika. ne znaš kada ti je radno vreme, ne znaš kad ideš, a kad se vraćaš s posla. Onda mi je drugi put rekao i ja sam ga pitao "jesi li siguran?".

Onda se zaposlio, evo već druga godina kako radi i ne znam za dalje. Na njemu je da odluči da li će to da nastavi. Jeste da su mu i pradeda i deda bili rudari, ali ima i drugih poslova. Eto kažem ima školu pa neka odluči - kaže još uvek potresen Nikolin otac.

Povređeni rudari koji su rano jutros dočekali novinare nisu bili spremni da komentarišu svoju bol za umrlim pšrijateljima u jami.