Za samo 5 dana dogodila su se dva napada vazdušnom puškom u Srbiji: To je ciklična pojava, stara 30 godina

U proteklih nekoliko dana u Srbiji dogodila su se dva slučaja ranjavanja vazdušnom puškom. Prvo je u Novom Sadu pogođena tinejdžerka koja ima 16 godina, a potom su A. S. (15) i mlađi maloletnik (13) na Starom Sajmištu pucali u Radmilu J. (74).

Prema rečima kriminologa Dobrivoja Radovanovića "to je nešto što se dešava sa vremena na vreme, kao ciklična pojava".

- To je nešto što se s vremena na vereme dešava kao ciklična pojava - da mlađi maloletnici iz vazdušnih pušaka, recimo, sa svojih terasa i iz nekih drugih mesta gađaju prolaznike. Staro je 30 godina unazad, ali se ne dešava često. To rade kada ne mogu da nađu način da svoju energiju plasiraju na drugi način, da skrenu pažnju na sebe. Onda čine takve vrste prestupa. To nije bezazleno ponašanje, treba ga kažnjavati što češće. Recimo, mogu da pogode nekoga u oko. Vazdušna puška može da nanese ozbiljne posledice, ne sme se preskakati i zaboraviti takvo ponašanje. Obzirom da se radi o mlađim maloletnicima, vrlo ozbiljno se mora prići tome i to preko Centara za socijalni rad, policije, a najbolje da rade pedagozi, odnosno psiholozi. Takvi prestupi ne smeju da ostanu nekažnjeni. To delikventno ponašanje izaziva učenje, odnosno, ustaljenost tog ponašanja u kasnijoj dobi. Veoma veliki dijapazon mera kazni zakonom o maloletnicima je propisan, ali ovo ne sme ostati bez odgovora. Ne sme ostati samo na tome nemoj to da radiš - rekao je kriminolog Dobrivoje Radovanović.

Podsetimo, u petak nešto pre 19 časova ispred srednje saobraćajne škole u Šumadijskoj ulici u Novom Sadu, došlo je do upucavanja iz vazdušne puške. Tada je tinejdžerka stara 16 godina pogođena je dijabolom u levu šaku.

Po rečima doktora Zorana Krulja, portparola novosadske hitne pomoći, njihova ekipa primila je poziv od strane policije 1. aprila u 18 časova i 52 minuta.

Devojčica je u svesnom i stabilnom stanju prevezena na odeljenje hirurgije dečje bolnice na dalju dijagnostiku i lečenje.

Samo nekoliko dana kasnije, tačnije, u ponedeljak, policijske patrole iz stanice Savski venac u saradnji sa kolegama sa Novog Beograda i JZO brzom i efikasnom akcijom uhapsile su A. S. (15 ) i 13-godišnjeg dečaka zbog krivičnog dela razbojništvo.

Oni se sumnjiče da su oko 18.30 sati na Novom Beogradu, na Starom sajmištu iz vazdušne puške pucali i pogodili u glavu Radmilu J. (74).

Žena je prevezena u Urgentni centar. Povređena žena ima jednu ''dijabolu'' u predelu glave, dijagnostika je u toku.

Samo 45 minuta kasnije, kod Ekonomskog fakulteta patrola Savskog venca je uhapsila 15-godišnjeg osumnjičeniog mladića, sa vazdušnom puškom.

Prilikom hapšenja osumnjičeni je kod sebe imao vazdušnu pušku sa municijom i jedan nož na rasklapanje.

Osumnjičeni je doveden u PS Savski venac. Nedugo zatim, na uglu ulica Gavrila Principa i Koče Popovića, patrola Savskog venca pronašla je 13-godišnjeg dečaka, takođe sa vazdušnom puškom, municijom, kao i sa dva noža na rasklapanje i tri mobilna telefona.

I on je doveden u policijsku stanicu. U toku je rasvetljavanje svih okolnosti razbojništva.

