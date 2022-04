DANIJEL IZBO RUŽICU ČIM JE IZAŠAO IZ ZATVORA: Detalji stravičnog porodičnog nasilja kod Niša

Ova rasprava bi se fatalno završila da se nije umešala Ružičina tetka.

Ružica A. (37) iz Malošišta kod Niša teško je povređena kada je izbo njen nevenčani suprug Danijel R. nakon svađe u kući.

Oni imaju osmoro dece, da po rečima Ružičine sestre Gabrijele "jednu trinaestogodišnju ćerku su već udali" dok su neka deca smeštena u hraniteljske porodice.

Danijel je, po njenim rečima, 31. marta izašao iz zatvora zbog nasilja u porodici jer je ranije tukao Ružicu i decu.

- On ima zabranu prilaska kući, ali ga je Ružica ipak pustila da tu kratko boravi. Oni su zajedno 20 godina i rekao je da će samo da prespava. Posvađali su se i kada je on čuo da je pozvala policiju jer je bio grub sa jednom devojčicom i njom, on je izbo u dvorištu - rekla je Gabrijela.

U Kliničkom centru u Nišu su nam kazali da se Ružica trenutno dobro oseća.

- Žena R. A. zadobila je ubodnu ranu grudnog koša. Pacijentkinja je noć provela u opservaciji Urgentnog centra. Pregledana od strane grudnog hirurga. Trenutno je na odeljenju opservacije UC na posmatranju. Svesna, komunikativna i stabilnih vitalnih parametara - rekli su nam u Univerzitetsko kliničkom centru.

Ova rasprava bi se fatalno završila da se nije umešala Ružičina tetka, Verica Osmanović.

- Oni su bili u Niš i kad su došli ovde, ona mu je postavljala da jede. On joj je nešto zamerio i bio je u pijanom stanju. Počeli su da se svađaju i udario ju je. Ona je izašla u dvorište i otac je pitao da li je zvala policiju, na šta je ona potvrdno odgovorila. Onda je on izašao u dvorište i uzeo nož sa prozora i ubo je u leđa. Ja sam uzela neku motku i udarila ga dva-tri puta po rukama i vikala: "Baci nož, baci nož!" Posle smo uzimali peškire, bluze i stavljali Ružici na rane da zaustavimo krv. Došla je policija i Hitna pomoć i odvezla je u bolnicu - rekla je je Verica.

Ona dodaje da je i ranije maltretirao Ružicu, sve po kući, ali i njenog starog oca koji se bavi iskopavanjem grobova u Malošištu.

Po nalogu Višeg tužilaštva Danijelu je određeno zadržavanje do 48 sati, a danas bi trebalo da ga sasluša istražni sudija.