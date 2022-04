'On je mrtav pijan godinama silovao ćerke od 9 i 12 godina, a majka ćutala' - Komšije o ocu pedofilu iz Kovina

C. P. je silovao kćerke u periodu od 2014. do 2020. godine, obe sestre su rođene 2005., jedna na početku, druga na kraju godine.

C. P. (42), iz mesta Šumarak kod Kovina, koji je osuđen na 18 godina zatvora zbog šestogodišnjeg silovanja svoje dve maloletne ćerke, jedne od njene devete do dvanaeste, a druge od dvanaeste do petnaeste godine, prema rečima komšiluka, težak je alkoholičar koji je radio po selu. Takođe navode da je i njegova supurga, majka devojčica, J. P., takođe non-stop pila i da je, prema njihovim rečima, znala šta se dešava u kući.

- Ceo Šumarak je u šoku! Oni su svi radili kod nas, radili su po celom selu... I majka i on i devojčice. Sekli drva, čistili, on je radio i popravke. Nikada nisam čula da vređa nekoga od njih, i Jasminu, ni decu, a kamoli nešto drugo. Niko od nas nikada u životu nije mogao da pomisli da se to dešava tamo u toj kući. Nikada se nije čulo ništa iz kuće. Deca nikada nisu delovala kao da ih neko tuče... Ne znam šta da kažem. A devojčice lepe kao lutke - kaže prva komšinica oca monstruma.

Navodi da nikome nije jasno zašto i majka, po imenu Jasmina, nije otišla u zatvor kao i on, jer je prema njihovim rečima, sve znala, posmatrala i ćutala.

- Ona je sve to znala sve ove godine. Prvo, to je mala kuća, trošna, dve sobice. Ne znam da li vrata imaju unutra... A svi su uvek unutra u toj kući. I Jasmina je uvek bila mrtva pijana. Znači, bila je tu sve vreme... sve je to slušala i gledala. Sramota! Moja ćerka ju je pitala: "Dobro, Jasmina, zašto nisi to prijavila policiji?", a ona je odgovorila:"Zaboravila sam"! Možete li to da zamislite. Strašno! To je užas... Otišla je odavde, kod svojih roditelja i braće u Dubovac. I bolje da se ne vraća ovde. A devojčice su u hraniteljskim porodicama - kaže komšinica.

Podsetimo, C. P. je silovao kćerke u periodu od 2014. do 2020. godine. Obe sestre su rođene 2005. - jedna na početku, druga na kraju godine.

Jednu ćerku otac je napastvovao više puta tokom tri godine i to od 2014. do 2017. Kada ju je prvi put obljubio, imala je samo devet godina. Drugu ćerku prvi put je silovao 2017. sa njenih 12 godina, a maltretiranje je nastavljeno sve do 2020. godine.

- Pretio je da će da ih poseče trimerom ako se budu opirale i ako budu nekome rekle. Na sudu je odmah priznao delo, a branio se time da su one to same tražile i želele. Oca silovatelja je otkrio ujak, a sve je prijavio deda, odnosno, tast C. P. - rekao nam je izvor iz istrage slučaja.

Inače, C. P. i njegova supruga imaju sedmoro dece, šest kćerki i sina. Tokom istrage nije bilo dokaza da je majka, koja je pod istim krovom živela, znala šta se dešava, a početak serije silovanja desio se, navodno, dok je bila na porođaju sa jednim detetom.

Autor: