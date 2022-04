POČELO SUĐENJE NAVODNOM VOĐI KAVAČKOG KLANA: Zvicer sa ličnom Zeca?

U višem sudu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u Novom Sadu u petak je počelo suđenje Radoju Zviceru (40) iz Kotora, navodnom vođi "kavačkog klana", optuženom za navođenje na overu neistinitog sadržaja i produženo krivično delo falsifikovanje isprave. S obzirom na to da se on nalazi u bekstvu i da je za njim raspisana međunarodna Interpolova poternica u Beogradu, Podgorici, Kijevu i Bidimpešti, njemu se sudi u odsustvu.

Zajedno sa njim odgovara i Milenko Đukić, bivši policajac iz Temerina, koga optužni predlog tereti za zloupotrebu službenog položaja i navođenje na overu neistinitog sadržaja. Đukić je izjavio da ga je sa izvesnim Slobodanom Zecom, za koga je tek kasnije saznao da je Radoje Zvicer, upoznao Davorin Baltić, kako bi tom Zecu 2015. našao nekoga ko bi ga prijavio na svoju adresu, zbog dobijanja dokumenata, jer je nameravao da sa porodicom ide u inostranstvo.

- Zeca sam proverio kroz policijski jedinstveni informacioni sistem, a onda sam pitao komšiju Dušana Popovića da li bi pristao da ovog prijavi na svoju adresu, jer znam da je i ranije to činio - kazao je Đukić, ističući da od Zeca i Baltića za to nije dobio nikada nikakvu nadoknadu. - Da je reč o Radoju Zviceru saznao sam kada su me pozvali iz Sektora unutrašnje kontrole, mislim da je to bilo pre godinu ili dve.

Slobodana Zeca je, kako je dalje rekao Đukić, spojio sa komšijom Popovićem, i posle toga ni Zeca ni Baltića više nikada nije video.

Objašnjavajući proceduru za predaju dokumenata za izradu ličnih dokumenata, svedok Sanja Ševo, koja je tada radila na tim poslovima u policiji u Temerinu, izjavila je da joj u vezi sa zahtevima na ime Slobodana Zeca nije bilo ništa sumnjivo, jer je imao sva potrebna dokumenta i uradila mu je prijavu prebivališta.

