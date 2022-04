Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija i potpredsednica SDP Rasima Ljajića posetila je povređenog kolegu u bolnici.

- Razgovarali smo u bolnici, pitao me je kako sam, šta ima novo... On se ne seća kako je došlo do nesreće - rekla nam je Matić.

Kako kaže, nekadašnji ministar se dobro oseća.

- Gospodin Ljajić je stabilno, svestan je i dobro se oseća. Nadamo se da će se brzo oporaviti - poručila nam je Matić.