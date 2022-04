KOMŠIJE UBICE IZ ČAČKA U STRAHU: Hvata nas jeza od kuće u kojoj ih je ZAKLAO

Od stravičnog zločina u Čačku u naselju Atenica kada je Ilija G. (21) zaklao majku Svetlanu (49), oca Milana (57) i dedu Sretena (87), prošla su dva dana, a meštani ovog mesta su i dalje u velikom šoku, povukli su se u kuće i, prema rečima prve komšinice, nikome nije jasna jedna stvar.

- Nema nikoga na ulici... Svi smo se povukli unutra, a ljudi samo okolo "šapuću" o tome što se dogodilo. Svratimo jedni kod drugih malo i to je to. Najviše se priča u pečenjari koja je odmah pored kuće u kojoj se sve desilo. Kuća je prazna i jeziva. Pa ko će sada tu da živi, ne daj Bože! Nikome od nas nije jasno kako je sam uspeo sve da ih ubije. Valjda je prvo krenuo na majku, pa je otac skočio, pa je i njega zaklao. Deda je bio teško pokretan. Nije nam jasno kako nisu uspeli da ga savladaju. Troje ih je... Da je neko pobegao, izašao napolje, zvao u pomoć. Nikome ništa nije jasno, svi se pitamo kako je to sve sam uspeo? On je veče pre toga izašao iz psihijatrijske bolnice, tamo se lečio od droge od koje je poludeo. U to ga je uvuklo starije društvo, Valjda je sa njima bio u gradu, kažu da su mu dali opet nešto, a onda je došao kući da tražiu pare za još i onda ih je pobio - kaže Veliborka S.

Ona navodi da je njegov rođeni brat, koji radi u Kragujevcu, kada nije uspeo nikoga da dobije na telefon došao do kuće.