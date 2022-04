'STO DANA ŽIVIM BEZ SINA!' Nenad Periš otvorio dušu: Matejevi prijatelji i otac zajedno plaču!

Nenad Periš, otac Mateja Periša (27) koji je nestao u Beogradu 31. decembra poršle godine, izjavio je za Slobodnu Dalmaciju da se u proteklih nekoliko dana dva puta čuo s ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i da iščekuje vesti o svom sinu.

Istraga o tome šte se dogodilo kobne noći, po Matejevom izlasku iz noćnog kluba, u kom su ostali njegovi prijatelji, i dalje je u toku.

- U protekla dva dana dva puta sam se čuo s ljudima iz srpskog MUP, koji rade na istrazi. Ja njima dajem informacije koje saznam u kontaktima s ljudima, bilo ovde u Hrvatskoj, bilo u Srbiji. Sve informacije koje dobijem i koje bi mogle upućivati na moguće rešavanje situacije, prosljeđujem njima. To ću raditi dok god ne dođemo do nekog rešenja - kaže Nenad Periš.

Bilo je suza

On je naveo i da se ponovo po povratku u Split sastao sa prijateljima svog sina, s kojima je bio u Beogradu.

- Njima je jako teško. Ovaj naš poslednji susret bio je pun emocija. Bilo je suza. Ponovno smo zajedno prošli tu "noćnu moru" i oni kao ni ja nemaju odgovor na to što se dogodilo. Svi očekujemo da se nešto dogodi, svi iščekujemo nešto, a istovremeno moramo nastaviti živeti. Moramo živeti bez sina, brata, prijatelja, a to, verujte, nije lako - rekao je Periš.

Nakon njegovog povratka iz Beograda, u vrlo kratkom roku iz Dunava su izvučena dva tela.

- Srpska policija vrlo je profesionalna i čim postoji nekakva sumnja da bi se moglo raditi o Mateju, oni me odmah obaveste. Međutim, u ova dva slučaja jedna osoba je na sebi imala crne patike, a na drugoj osobi je bio nekakav prsluk, pa je bilo jasno da se ne radi o Mateju - ispričao je otac mladića koji se i dalje vodi kao nestao.

Nenad Periš otkio je i čemu se nada. - Ja samo čekam istinu i živim za istinu, kakva god ona bila. Ništa me drugo ne interesira. Ne živim od želje da ga pronađem, živim od želje da saznam istinu. Najveći problem je čekanje, išcekivanje, jer ako čekate ili iščekujete nešto što je nerealno, onda ste u problemu i to nije dobro. Istina kakva god ona bila je ono što mi može dati mir - rekao je on.

Dugo traje

U subotu se, kako je ispričao, navršilo 100 najgorih dana u njegovom životu.

- Čim sam saznao tu strašnu vest, ukrcao sam se na prvi avion za Beograd, da bih što pre pronašao svoga sina i da bih srpskoj policiji bio od pomoći. Pitate me jesam li mislio da ćemo se Matej i ja za dan-dva vratiti zajedno u Split? Verujte, nisam znao koliko će sve to trajati. Neki moji prijatelji iz Splita su hteli da idu sa mnom u Beograd, da bi mi bili podrška. Međutim, ja sam odbio jer nisam znao koliko ću ostati u Beogradu - govori Periš.