MLADIĆU IZBODENOM ISPRED KOCKARNICE U NOVOM SADU SE BORE ZA ŽIVOT: Napadači i povređeni od ranije poznati policiji

Aleksandar T. (38) iz Kule koji je juče u po bela dana zverski izboden ispred jedne kockarnice u Novom Sadu i dalje je u teškom stanju, a kako se saznaje, nalazi se u Kliničkom centru Vojvodine pod stalnim nadzorom lekara koji se i dalje bore za njegov život.

- Pacijent je primljen juče u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine u hemoragičnom šoku, sa teškim telesnim povredama u vidu multiplih ubodnih rana. Nakon inicijalnih reanimacionih postupaka i sprovedene dijagnostike i operativnog lečenja pacijent je teškog opšteg stanja, hemodinamski nestabilan i smešten je na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola - kažu u Kliničkom centru Vojvodine.

Zbog sumnje da su pokušali da ubiju Aleksandra T. uhapšeni su Aleksandar K. (27) iz Kule i Lazar P. (28) iz Novog Sada koji su odmah nakon incidenta pobegli sa lica mesta a zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela uhapšen je njihov prijatelj Radislav R. (26) zbog sumnje da je svojim automobilom sa mesta incidenta odvezao Aleksandra i Lazara.

Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će kako se nezvanično saznaje sutra biti privedeni na saslušanje višem javnom tužiocu u Novom Sadu, prenosi Blic.

Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da su svi vinovnici ovog incidenta od ranije poznati policiji zbog više počinjenih krivičnih dela i da se svi poznaju od ranije i da su se družili. I napadači i povređeni imaju bogatu kriminalnu "karijeru". Svi sem pomagača Radislava R. imaju pozamašan dosije i bili su osuđivani na zatvorske kazne zbog više krivičnih dela, pogotovo imovinskih delikata kao što su krađe i razbojništva a neki od njih se dovode u vezu i sa tučama i narkoticima.

Podsetimo, incident se dogodio juče oko 14.15 časova u jednoj kockarnici u Bulevaru Oslobođenja gde su sedeli ranjeni Aleksandar T, njegov imenjak Aleksandar K. i Lazar P.

- Vinovnici ovog incidenta se poznaju od ranije i bili su u drugarskim odnosima eto do juče kada su se navodno prvo nešto sporečkali, a zatim se verbalni sukob pretvorio u fizički obračun tokom kojeg je povređeni pokušao da pobegne iz lokala. Jedva je stigao do obližnjeg parkinga gde su ga kako se pretpostavlja sustigli Aleksandar K. i Lazar P. i zadali mu više uboda nožem u telo. Za sada još nije poznato da li je samo jedan od njih imao nož ili obojica. Povređeni Aleksandar T. je uspeo da se otrgne i otrči do obližnje prodavnice bele tehnike ostavljajući za sobom krvave tragove po trotoaru. Tamo se srušio na ulazu a napadači su pobegli u drugom smeru i pozvali pomagača da dođe po njih kolima i da ih odveze kući - priča naš izvor.

Dodaje da se očigledno čitav događaj odigrao stihijski te da pretpostavlja da nije bilo predumišljaja za činjenje ovog krivičnog dela zato što su svi učesnici prema rečima svedoka sedeli duže vreme u lokalu i pili a u nekim trenucima se i glasno smejali.

- Po mom ličnom mišljenju ovo se desilo na mah jer je izbila svađa koja je eskalirala u fizički sukob i nisam siguran da su se napadači našli sa povređenim da bi ga ubili. To se odigralo stihijski nakon svađe iz samo njima znanih razloga a to bi daljom istragom trebalo da se utvrdi kao i eventualni motiv ili povod za ovakvo krvoproliće. Više detalja znaće se verovatno nakon saslušanja kod tužioca koji će, siguran sam, zatražiti da se napadačima odredi pritvor zbog bekstva nakon incidenta - priča sagovornik.

