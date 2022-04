'IZGLEDA JEZIVO I IMA PROBLEME SA SRCEM!' Šarićev advokat se raspitivao za Belivuka nakon što mu je POZLILO!

Advokat Dejan Lazarević (61), uhapšen pod sumnjom da je deo grupe Darka Šarića (51), vraćen je u zatvorsku ćeliju posle problema koje je imao sa zdravljem.

Кako Objektiv saznaje iz dobro obaveštenih izvora, on je odmah svojim saradnicima iz struke izdao jasna upustva šta da rade kad je u pitanju suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovim vojnicima, a ono bi trebalo da se nastavi tokom sledeće nedelje.

Кako je ranije saopšteno, suđenje pripadnicima grupe koja se tereti za više monstruoznih ubistava zakazano je za 26. april, a Lazarević je u tom postupku advokat „glavnih igrača”.

– Lazarević izgleda prilično jezivo. Ima visok pritisak, probleme sa srcem, a ipak, i u takvom stanju vodi računa o suđenju Belivuku. U predmet je uključio sve advokate iz svoje kancelarije, pa želi da se suđenje održi i bez njega. On je za prethodni glavni pretres već napisao uvodne reči za svakog od svojih klijenata, pa je samo poručio svojim saradnicima: „Ovo pročitajte na suđenju Velji” – otkriva izvor Objektiva, dodajući da je Lazarević u ćeliji Centralnog zatvora koja se nalazi blizu same zatvorske bolnice, kako bi mu se, ukoliko za to bude potrebe, brzo ukazala lekarska pomoć.