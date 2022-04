VELJA I MESAR U PANICI: NEMA KO DA IH BRANI! Hapšenje advokata im napravilo OZBILJNU ZAVRZLAMU, evo zašto zamenik NIJE OPCIJA

Suđenje grupi za najteže zločine hapšenjem Dejana Lazarevića upao je u pravu pravnu zavrzlamu.

Vođe ozloglašene grupe, Veljko Belivuk i Marko Miljković, ali i njihovi saradnici, juče su sprovedeni uz pojačane mere obezbeđenja na suđenje u Specijalnom sudu u Beogradu. Već pri ulasku u sudnicu, zbog hapšenja Dejana Lazarevića zbog sumnje da je pomagao klanu Darka Šarića, postalo je jasno da se suđenje neće održati.

Većinu okrivljenih zastupao je Dejan Lazarević, koji im je spremao odbranu, savetovao šta i kako da kažu na suđenju, ali i tokom istrage. Dvojici Vladimiru Greku i Vladu Draganiću bio je i jedini advokat. Samim tim, oni na jučerašnjem suđenju nisu imali pravnog zastupnika, zbog čega je suđenje i odloženo.

Novi branilac traži vreme

No, suđenje grupi za najteže zločine hapšenjem Dejana Lazarevića upao je u pravu pravnu zavrzlamu. Pored Lazarevića većinu okrivljenih zastupa i advokat Nikola Ristović koji se još uvek nije izjasnio da li će preuzeti da vodi odbranu, odnosno da bude glavni branilac ovog ozloglašenog klana iako je od početka u ovom predmetu. On je, kako saznajemo, na jučerašnjem pojavljivanju pred sudskim većem, zatražio da se pripremno ročište odloži zbog svega šta se izdešavalo kako bi se dogovorili sa okrivljenima o eventualnom preuzimanju odbrane od Lazarevića.

- U vezi zastupanja Belivuka i drugih mogu da kažem da ćemo u narednim danima videti kakav je stav okrivljenih po pitanju odbrane i drugih stvari vezanih za postupak. Kako je Dejan Lazarević uhapšen nedelju dana pre pripremnog ročišta bilo bi neodgovorno da se preuzme zastupanje u tako kratkom roku, kada je Dejan Lazarević pripremao odbranu sa okrivljenima. U skladu sa tim i željama klijenata odlučiće se o daljim koracima - kaže Ristović za “Blic”.

Lazarević u lošem stanju

Drugi advokati, s druge strane ne vide nikoga ko bi mogao da menja Lazarevića, te i da “Ristović teško da može pokriti odbranu većine okrivljenih”. Advokatica Miljana Perendija, koja zastupa i jednog od okrivljenih Filipa Ivanovskog zvanog Fila, rekla je za medije da je nastao apsolutni šok u sudnici zbog hapšenja Lazarevića i da se Belivuk i Miljković nisu javljali za reč. Ona je naglasila da je Lazarević u lošem stanju zbog visokog pritiska i istakla da ne vidi nekog novog advokata koji bi mogao da preuzme ulogu Lazarevića.

- U ovom predmetu je teško naći zamenu za kolegu Lazarevića, koji je vrhunski advokat. Ristović kaže da će on sve pokriti , ali po meni teško da on sam to može. Lazareviću je narušeno zdravlje, ima visok pritisak, ne znam detalje o čemu se radi. Mislim da je čitava hajka nepotrebna bila pred ročište - navodi advokatica.

Optužnica protiv 30 ljudi

Podsetimo, optužnica protiv Velje Nevolje, Marka Mesara i 28 pripadnika ovog ozloglašenog klana postala je pravosnažna 9. novembra prošle godine, nakon što niko od okrivljenih i njihove odbrane nije uložio žalbu na istu.

Tužilaštvo za organizovani kriminal tvrdi da su Belivuk i Miljković stvorili plan da se pod paravanom navijačke grupe “Principi” sprovode otmice i ubistva pripadnika drugih kriminalnih grupa. Njih dvojica se smatraju važnim članovima, odnosno šefovima beogradskog ogranka kriminalnog “kavačkog klana” koji je u ratu sa “škaljarskim”.

Kako je tužilaštvo navelo, žrtve su prevarom namamljene, mučene i ubijene u beogradskom naselju Ritopek. Njihova tele su komadana i takva snimljena da bi se fotografije poslale suparničkom klanu, mlevena u mesarskom mlinu, i potom bacana u obližnji Dunav. Prema ovoj optužnici ovaj kriminalni klan je izvršio pet teških ubistava - Milana Ljepoje, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Lazara Vukićevića.

Po zakonu, njima je za ova najteža krivična dela zaprećena kazna doživotnog zatvora.