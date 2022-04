DRAMA U DZ BORČA: Pobesneli pacijent šutirao osoblje i čupao telefone! Divljao jer mu se NIKO NIJE JAVLJAO NA TELEFON

Prema rečima očevidaca, muškarac je uleteo i odmah nasrnuo na N.S. koja mu se prva našla na putu.

Medicinska sestra N.S. napadnuta je juče na dečjem odeljenju Doma zdravlja Borča. Na nju je usred posla nasrnuo razjareni pacijent, besan što je zvao da čuje rezultate za dete, a niko mu se nije javljao na telefon.

Prema rečima očevidaca, muškarac je uleteo i odmah nasrnuo na N.S. koja mu se prva našla na putu. Šutnuo joj je u stomak posudu sa špatulama, koju je u tom trenutku držala u ruci. N.S. je inače dijabetičar i starija žena pred penzijom, a ovaj posao radi skoro 39 godina.

- Doktorka koja je bila u smeni, izašla je i urgirala da se pozove policija, na šta je muškarac počeo da psuje i nju, zaleteo se i iščupao telefon, pred punom čekaonicom. Besneo je što je zvao, a niko mu se nije javljao na telefon. Jedno dete počelo je da vrišti od straha, nismo dugo mogli da ga smirimo. N.S. je bila izbezumljena, tresla se, nije mogla da dođe sebi - priča za Telegraf jedan od očevidaca.

Napadač je pobegao onog trenutka kada je pozvana policija, koja je došla i sačinila zapisnik. Zaposleni u Domu zdravlja, ipak, ne žele da govore toliko o napadu, koliko o problemu zbog kojeg je do njega došlo.

- Jedna lekarka i jedna medicinska sestra pregledaju oko 80 pacijenata u proseku. Nekada ih čak bude i 120. To više nije posao, to je rad na traci. Ako se javljamo na telefon, onda nas psuju što "telefoniramo i ništa ne radimo", a ako se ne javljamo, onda doživimo da nas šutiraju i prete. Jedna sestra koja ukucava za kontrole, prima hitne slučajeve, radi previjanja i daje vakcine, uglavnom ne stiže da se javi i dokle god je tako, dok ne bude više radnika, to se neće promeniti - napominju zaposleni za naš portal.

Oni kažu i da je Dom zdravlja moderno opremljen i prostran, ali da zbog manjka osoblja ne može normalno da radi.

- Danas je bila N.S. sutra može biti bilo ko drugi. Kad budemo imali više osoblja, tako ćemo olakšati i našim pacijentima. Sada zaista ne stižemo da im se posvetimo, a radimo sa decom, volimo svoj posao i voleli bismo da imamo bolje uslove da ga radimo kako treba - zaključuju oni na kraju.

"Problem je u ljudima, ne poštuju pravila"

Dr Aleksandar Stojanović, v.d. direktor Doma zdravlja Palilula, kome pripada i stanica u Borči, odgovara da je čuo za incident, ali da je "problem u ljudima, a ne u broju zaposlenih i obimu posla".

- Ljudi ne poštuju pravila. Svi bi hteli da budu odmah primljeni i usluženi, pa prave problem ako i samo malo moraju da sačekaju. Broj pedijatara u Borči povećao sam za 50 odsto. Nije istina da jedan lekar i sestra pregledaju 80 pacijenata, o tome postoji tačna evidencija. Ne tolerišem nerad. Mora da se radi, a pacijenti moraju da poštuju pravila - izričit je bio dr Stojanović.

Na naše pitanje da li bi ipak razgovarao sa zaposlenima koji se žale i razmotrio njihove primedbe, odsečno je odgovorio da ne bi, jer kako kaže, Dom zdravlja u Borči ima više pedijatara nego bilo koja druga zdravstvena stanica na Paliluli i najmodernije je i najbolje opremljen.