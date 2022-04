U BLOKU 44 MUK! Novobeograđani prođu pored restorana ubijenog ZASTANU I PREKRSTE SE: O nastradalom imaju samo REČI HVALE!

Dan nakon brutalnog ubistva L. Ž., vlasnika kafića "Ritual" u Bloku 44 na Novom Beogradu, mogu se videti rupe od hitaca na staklu lokala.

Ispred ulaznih vrata kafića neko je zapalio i sveću, a poneki prolaznik zastane, prekrsti se i u neverici gleda u lokal. Žitelji ovog kraja kažu da su šokirani i da su se uplašili.

- Čula sam nekih pet ili šest hitaca iz lokala, i odmah sam pobegla kući. L. je lokal otvorio pre 6 meseci, ranije je bio u vlasništvu njegovog oca. Nekoliko godina ovaj lokal su i izdavali - kaže meštanka koja živi u neposrednoj blizini kafića.

- Jedino što mi može pasti na pamet jeste to da pošto je on Zvezdaš, a ovo je kraj Partizanovih navijača da je zbog toga ubijen.

Druge komšije kažu da je sinoć bilo opsadno stanje i da nisu u prvi mah shvatili šta se događa.

- Mislili smo da je tuča neka izbila, ali posle smo čuli da je gazda ubijen - kažu oni i dodaju da ranije u lokalu nije bilo nekih problema, ali da se u neposrednoj blizini kafića okupljaju navijači Partizana.

Inspektori u civilu i danas su bili na terenu, a žitelji ovog novobeogradskog kvarta kažu da je jedan deka došao da pije kafu u kafić ne znajući šta se sinoć dogodilo.

- Čovek je došao i kad je video izrešetano staklo umalo se nije šlogirao. Baš se potresao i jedva je otišao dalje - kažu oni i dodaju da je gazda kafića bio dobar i da nikad nisu imali nekih problema s njim.

Inače, prolaznici svakog časa zastanu pred kafićom i nemo prođu.

Prodavac iz obližnje radnje kaže da je L. bio divan dečko i da se začudio kada je čuo da je on ubijen.

- Nikad u tom lokalu nije bilo problema, kad sam čuo šta se dogodilo mislio sam da su gosta nekog ubili, a ne njega. Bio je i više nego korektan, ljubazan i kod njega u kafiću dolaze uvek stalni gosti. Često dolaze i penzioneri jer je tu i pijaca. Stvarno, neverovatno - kaže on i dodaje da je u L. vlasništvu i podrum pića koje se nalazi u blizini lokala.

- Luka je imao para i mislim da je možda eko pokušao da ga reketira ili da mu traži da prodaje drogu u kafiću, jer se to pretežno radi, a on možda to nije hteo i eto problema. Ovaj prodavac rekao je da ubijeni jesenas imao povredu i da je otežano hodao.

- Imao je povređen nogu, pitao sam ga tada šta mu je, a on je odgovorio da se povredio na fudbalu - kaže on i dodaje da i dalje ne može da veruje da je ubijen.

