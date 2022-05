'JA SAM MU KUPIO PROKLETI TRAKTOR!' Deka poginulog Danila (17) ne može da dođe sebi posle tragedije: KUĆA NAM JE ZAVIJENA U CRNO

Danilo je bio momak kakav se samo može poželeti, ali da je zbog trenutka nepažnje izgubio život.

Danilo (17) iz Zaplanjske Toponice poginuo je juče popodne, kada se traktor koji je vozio prevrnuo i usmrtio ga, a njegov deda Dragan kaže da mladić nije imao vozačku dozvolu.

- Moj Danilo je najviše voleo volan. On nema dozvolu, ali sam zato podigao kredit da kupim taj prokleti traktor. Ne dajem mu ja sam da vozi, nikada mu nisam davao, ni ja ni otac. Traktor nije lako voziti, ali zbog njegove tolike ljubavi, davao sam volan u ruke kada sam ja tu. I gde mi je palo na pamet taj luk što sam otiš'o da obrađujem kada je poginuo, ali nisam mogao da pretpostavim da će da uzme traktor i ode. Pa ja mu ništa nisam davao nego sam ga ponekada vozio do Brestovca da bi išao u školu - počinje priču Dragan, deka Danilov.U kući Petrovića ogromna, ako ne i najveća tuga vlada jer su ga deda, baka Stana i otac Saša čuvali kao malo vode na dlanu. Učio je za konobara u Leskovcu, kako kaže njegov deda.

- On je bio momak koji je svakom pomagao. Pa i najlošiji čovek da dođe, on će da mu pomogne. Tako je bilo i sada. Drugari su za danas organizovali prvomajski uranak. Pošao je jedan drugar sa traktorom i moj Danilo sa prikolicom. Hteli su da odvezu piće i šta li još nešto gore, da bude spremno ujutru kada dođu. On je ovim kolskim putem vozio u povratku i ne znam šta je bilo, ali on se survao dole i točkovi su bili na gore jer se traktor prevrnuo. Nisu me pustili sinoć do mesta nesreće, ali kažu da mu je glava bila smrskana. Užas nas je zadesio - kaže njegov deka Dragan vredan i radan čovek.

Ovaj dečak je stradao na tri kilometara od kuće ili dva kilometra kada se krene uz brdo iznad manastira u Zaplanjskoj Toponici. Put je izuzetno uzak tako da je potrebno iskustvo da se po takvim usecima vozi.

Danilova baka Stana dodaje da nije ni videla kada je uzeo traktor, a inače bi ga sprečila da vozi.

On kaže da je Danilo dete razvedenih roditelja, da mu je majka negde u inostranstvu i da je odgajan da bude dobar čovek po čemu će ga pamtiti celo selo i prijatelji.

- On nije alkoholičar. Zavitlavao je baku malo, da će da se ženi odmah posle škole. Imao je neko devojče tamo u Leskovcu, stalno je gledao u telefon. Lep i visok kako ga je bog dao imao je lepu budućnost, a sada mu spremamo sahranu. Da se čovek živ pojede - kaže kroz suze njegov deka Dragan.

