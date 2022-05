Danila (17) iz Zaplanjske Toponice koji je poginuo u JEZIVOM UDESU ispraćaju na večni počinak! Porodica u suzama, njihove reči KIDAJU DUŠU

Sedamnaestogodišnji Danilo Petrović iz Zaplanjske Toponice kod Gadžinog Hana, koji je poginuo 30. aprila, biće sahranjen danas.

Kako je objavila porodica, sahrana će biti obavljena u 14.30 sati na seoskom groblju.

Tinejdžer je stradao kada se traktor kojim je upravljao bez vozačke dozvole, prevrnuo na šumskom putu na mestu zvanom Sip, par kilometara daleko od Zaplanjske Toponice. Nesreća se dogodila oko 18 sati kada se Danilo vraćao kući sa mesta gde je sa svojim drugovima ostavio piće i namirnice za prvomajski uranak. Poljoprivredno vozilo je sletelo sa uzanog puteljka u šikaru, prevrnulo se a glava nesrećnog mladića ostala je pod zadnjim točkom usled čega je zadobio smrtonosne povrede.

Njegov deda Dragan kazao je da mu je branio da bez njegove dozvole upravlja traktorom ali da je dečak iskoristio njegovo odsustvo da ga odveze.

- Hiljadu puta sam rekao : - Ne Danilo, ne diraj traktor!Tri puta ga je već uzimao bez moje dozvole, četvrti put je bio koban. Ostadoh bez mog milog unuka, vrednog i dobrog dečaka. A, samo je hteo da ugodi svojim prijateljima i pomogne im oko prvomajskog uranka. Takav je on bio, kad bi nešto rekao, držao bi reč po svaku cenu – rekao je ožalošćeni čovek.

Nesreća se dogodila na oko tri kilometra od sela na mestu zvanom Sip gde je tinejdžer izgubio kontrolu nad poljoprivrednom mašinom .

- Došao je neki Danilov drugar i tražio da on pođe sa traktorom da oteraju piće i ostalo što im treba za prvomajski uranak. Rekao sam mu da njegov deda ima dva, pa neka ih on vozi. Međutim, taj dečko je kazao da će zakasniti ako čeka na svoje traktore, pa da zato zove Danila. Krekao sam mu da ću ih ja odvesti ako treba, i otišao da kupim gorivo.Međutim, Danilo me je pozvao i kazao da su našli traktor i da ne žurim. Nisam ni slutio da je on uzeo naš traktor. Otišao sam u njivu da okopam luk, nakon čega sam sa jednim prijateljem svratio u seosku prodavnicu. Video sam kad je prošlo sanitetsko vozilo a zatim i policija, odmah sam shvatio da se neko zlo dogodilo. Krenuo sam tim putem za njima i video neku gužvu, jedan komšija mi je prišao i obavestio da mi je unuk stradao – priča Dragan brišući suze.

Kaže da ga je voleo više od svega te da su se Danilu i njegovoj mlađoj sestri maksimalno posvetili nakon što su im se roditelji razveli.

Sve smo mu želje ispunjavali a voleo je volan više od bilo čega. Otac mu je kupio motor, ali vozio je malo brže, pa mu je zabranio da ga koristi. Terao me je da mu kupim traktor, pre dve godine sam ga poslušao ali mu nikada nisam davao da njime upravlja sam. Kad bismo zajedno išli do njive, pustio bih ga da vozi ali sam ga uvek upozoravao da ga ne uzima bez mene. Međutim, voleo je da se napravi važan, da ga drugari vide

Dodaje da se nadao da će unuk završiti školu, oženiti se i ostati na porodičnom imanju.

- Učio je za konobara u Leskovcu, imao je i neku devojčicu, imao je običaj da se šali i priča da će se oženiti. Govorio sam da to ne radi, da mu je rano, a on bi se smejao i priznavao da se sa mnom i mojom suprugom Stanom samo šali. Sad smo ga izgubili, ostaje nam samo da ga celog života žalimo – zaključuje Dragan.

Danila i njegu mlađu sestru odgajao je otac Saša sa svojim roditeljima jer ih je majka napustila pre nekoliko godina.

- Nije bio sam, deca iz celog sela su išla sa njim. Ispred njega je išao još jedan traktor, nosili su stvari da slave Prvi maj. Deca ko deca, ko bi njih sprečio da urade ono što hoće. Unuk mi je bio zlatan, naša uzdanica. Za dva meseca je trebao da proslavi osamnaesti rođendan, unapred smo se veselili. Sve bismo za njega dali, sve smo mu činili. Ne znam kako ćemo ovo preživeti – jadikovala je Danilova baka Stana.

Komšinica Slavica Nikolić među prvima je stigla u porodičnu kuću Petrovića da im se nađe u najtežim trenucima.

- Celo selo je zanemelo, nedavno se nešto slično desilo, stradao je jedan dečko i još se nismo oporavili od te tragedije a ono ode i Danilo. Pa to je bilo jedno milo dete, vredno, svima bi pomagao, uvek bi se svakome našao. Pomagao je porodici, oni su sve nade u njega polagali, ne znam kako će se oni nositi sa takvim gubitkom, kad smo mi kao komšije toliko potrešeni – kazala je Slavica.