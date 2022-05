Dan nakon što je Ž. N. pokušao da oduzme sebi život polivši se benzinom, baraka na Novom Beogradu u kojoj je živeo sa majkom i dalje stoji polusrušena, a prizor deluje kao scena nekog apokaliptičnog filma - onog u kome su ljudi, ne isčekujući sudnji dan, obavljali uobičajene poslove u svom domu, a onda u trenutku samo nestali.

Preko puta Delta sitija, u bloku 58 - gradilište. Teren se rasčišćava, mašine bruje, samo jedna baraka "remeti" čistinu. Polovina sporne barake i dalje nije srušena, a među šutom onog porušenog dela razbacan hleb, razne namirnici, šamponi... Na stolu i dalje stoji cediljka sa čistim sudovima, što govori da su majka i sin živeli u kući do poslednjeg trenutka, odnosno sve do samog momenta rušenja.

Podsetimo, prava drama odigrala se juče u ovoj baraci. Žan N, državljanin Severne Makedonije pokušao je juče da izvrši samoubistvo tako što se polio benzinom i zapalio jer su radnici došli da ruše baraku u kojoj je živeo sa majkom. Nakon što su radnici PP aparatom ugasili vatru, nesrećni mladić je sam otišao do radnje udaljene čak kilometar da moli za pomoć! Zaposleni u toj radnji su tvrdili da su mu ukazali pomoć čim su ga ugledali i pozvali Hitnu pomoć. Prema njihovim rečima, on je bio sav beo od pene a koža mu se ljuštila i visila. Za to vreme njegova majka je sedela na podu, jaukala i povremeno udarala kamenicom u nogu.

I Žana i njegovu majku služba Hitne pomoći odvezle su juče u bolnicu, ali se za sada ne zna gde su trenutno i u kakvom su zdravstvenom stanju. Međutim, ono što smo danas saznali na licu mesta, jeste da Žan i njegova majka uopšte nisu morali da žive u ovoj baraci. Naime, kako tvrde komšije, njima su kao i svima ostalima koji su živeli na zemljištu gde se sada gradi zgrada od 9 spratova, nuđeni stanovi, a navodno za njih je jedan i obezbeđen u Zemunu.

Ispostaviće se, barem prema priči komšija, da je Ž. odbijao bilo kakvu kompenzaciju, tražio je samo novac. Prema rečima komšija, Žanov otac je bio radnik u firmi "Mostogradnja", koja mu je dala na korišćenje baraku u narednih 99 godina. Nakon njegove smrti, pre oko 15 godina, Žan ostaje sam sa majkom. Komšije dodaju da nikada nije bio zaposlen i da su on i majka živeli od njene penzije, ali da nikada nije bio problematičan.

Njihovi problemi su nastali kada je investitor otkupio zemljište neposredno uz njihovu baraku i tu počeo da gradi zgradu od devet spratova. Prema tvrdnjama komšija, investitor je želeo da iseli Žana i njegovu majku, ali isključivo uz naknadu u vidu stana ali na nekoj drugoj lokaciji.

Šta se gradi

Na pomenutom gradilištu trebalo bi da nikne stambeno-poslovni kompleks "Lastavica". Kompleks bi trebalo da se sastoji iz dva ugaona objekta na dve građevinske parcele, u obliku latiničnog slova L.

Radovi su počeli pre svega mesec i po dana, a planirano je da traju dve godine, dok se završetak radova na drugoj fazi kompleksa očekuje u prvoj polovini 2025. godine. Planirani objekti bi trebalo da imaju po devet spratova sa po tri podzemne etaže i potkrovlje. Veličine stanova se kreću od 31 do 106 metara kvadratnih, a planirno ih je ukupno 424 u obe zgrade.

- Oni su njima nudili stanove i kuće na raznim lokacijama, ali Žan nije hteo ni da čuje. Želeo je da mu insvestitor da novac i oko toga je nastao čitav problem.

"Samo keš", tako je vikao - rekao je komšija i poznanik porodice. Komšije dodaju da je on danima pretio da će se zapaliti ako pokušaju da ga isteraju, što su radnici i očekivali pa su sa sobom poneli protivpožarni aparat, koji su na kraju zaista i morali da upotrebe.

- Kada je policija došla nakon što se zapalio, ja sam ih pitala šta će sa njima, pa neće ih valjda izbaciti na ulicu!? Policajac mi je tada rekao da su oni već dobili stan u Zemunu i da se on zapalio isključivo jer u razmeni nije bilo novca - rekla je komšinica, piše Blic.

Radnici na gradilištu nisu želeli da komentarišu, odgovarajući da ne znaju o čemu se radi ili da znaju samo da se čovek zapalio i ništa više.

