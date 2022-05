NAJNOVIJI DETALJI KRVAVOG PIRA! Ubica u vlasnika restorana na Novom Beogradu ISPALIO 11 METAKA! Motiv i dalje nepoznat?!

L. Ž. (37) iz Novog Beograda ubijen je, u četvrtak u svom lokalu, kada je mladić obučen u radno odela u njega ispalio 11 hitaca iz pištolja CZ 99 mm; piše Telegraf.

- Policija je raspisala potragu za mladićem starim oko 30 godina, visokim 180 centimetara, tamne kose i brade. Inspektori su na mestu zločina našli stvari koje su pripadale osumnjičenom za ubistvo- rukavice, masku, pištolj i šanžer. Još nije poznat tačan motiv zločina - kaže sagovornik blizak istrazi.

Policija je oduzela snimke sigurnosnih kamera iz lokala. Na njima se vidi momak koji ulazi u kafić i traži da ode u toalet. U tom trenutku za stolom sedi Žižić sa bratom i nekoliko prijatelja.

- Hladnokrvni ubica prilazi Žižiću i puca mu u grudi i glavu i to čak 11 hitaca iz pištolja CZ 99. Zatim, kreće da beži, ali ga hvataju drugovi i brat ubijenog. Oni ga udaraju rukama i nogama, ali mu skidaju masku i kačket - kaže sagovornik blizak istrazi.

Na snimku se vidi kako ubicu puštaju da pobegne.

- Prijatelji su tokom istrage rekli da su to uradili jer su videli nož u rukama Žižićevog brata i na taj način su hteli da ga spreče da napadača i povredi. Međutim, oni ga ponovo hvataju, ali on uspeva da im pomogne. Nikome za sada nije jasno kako se to dogodilo - dodaje sagovornik.

Ž. nezvanično, u svom krivičnom dosijeu ima krađu i učestvovanje u tuči. Ubica se dovezao, ali i pobegao električnim trotinetom.

