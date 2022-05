UBIO BRATA, PA GA SPREMIO ZA SAHRANU: Saslušan osumnjičeni za brutalan zločin u Nišu!

Više javno tužilaštvo u Nišu donelo nakon saslušanja naredbu o pokretanju istrage protiv Milana Grujića (45) iz Niša i predložilo određivanje pritvora zbog sumnje da je u noći između 5.i 6. maja zadavio svog starijeg brata Sašu Grujića (52) u porodičnoj kući u Požarevačkoj ulici u Nišu. Kako saznaje "Blic", na saslušanju u tužilaštvu Milan se branio ćutanjem.

Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor kako ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo ali i jer je za delo za koje se sumnjiči zaprećena kazna veća od 10 godina a način izvršenja i posledice su takve da bi došlo do uznemirenja javnosti ukoliko bi se branio sa slobode.

O predlogu za određivanje pritvora u daljem postupku odlučivaće sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu.

- Milan je pokušao da prikrije zločin ispričavši da je brat umro prirodnomsmrću i da ga je zatekao bez znakova života u krevetu. On je naveo da je Saša oko 22 časa pao kada je pošao u toalet, a da je pokušao da mu pomogne te da su povrede na vratu nastale kada je kasnije pokušao da ga probudi. Do dolaska mrtvozornika on je skinuo Saši odeću u kojoj je spavao, obukavši ga odmah za sahranu pa mu je čak i vilicu vezao maramom kako se ne bi otvarala. Žurbu u pripremama za sahranu brata je opravdao opravdao je time „da se telo lakše obluče dok se ne ohladi“, ali je mrtvozornik video modricu ispod oka preminulog Saše pa je obavestio policiju. Više javno tužilaštvo telo je uputilo na obdukciju koja je pokazala crne slutnje da je smrt nasilna i da je Saša je zadavljen stezanjem vrata, pa je Milan juče uhapšen i zadržan u policiji.

Braća su živela sama u kući nakon što su im umrli roditelji, a po svedočenju poznanika Milan je često bio nasilan prema Saši i bez razloga ga je šamarao.