NOVA OPTUŽNICA PROTIV BARBI NADRILEKARKE: Tužilaštvo traži pet godina zatvora za Olgicu Markanović - OPERISALA PACIJENTKINJE, A NIJE DOKTOR

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu proširilo je optužnicu protiv Olgice Markanović zbog sumnje da je pored 12 žena za koje joj se već sudi, estetskim zahvatima za koje nije imala odgovarajuću licencu u salonu u Beogradu, unakazila lice još šest žena.

Tužilaštvo je sudu predložilo da Olgicu Markanović osudi na ukupnu kaznu od pet godina zatvora. Za J. T. koja je osumnjičena da je učestvovala u krivičnom delu sa njom, predložena je kazna od godinu i po dana zatvora.

- Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu izmenjeni i prošireni optužni predlog protiv O.M. i J.T. zbog krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi učinjenog u saizvršilaštvu - saopštilo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Kako se navodi, tužilaštvo je postupajući po krivičnoj prijavi odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala Policijske uprave za grad Beograd i krivičnoj prijavi udruženja Interdisciplinarne estetske i antiejdžing medicine Srbije „SESIAM", kao i po informaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije i više prijava koje su podneli oštećeni, dana 28.07.2021. godine protiv O.M. i J.T. podnelo optužni predlog zbog istog krivičnog dela, učinjenog na štetu dvanaest oštećenih.

- Ovim optužnim predlogom okrivljenima je stavljeno na teret da su krivično delo učinile u periodu od 01.05.2020. godine do 01.03.2021. godine u neregistrovanom „Medicinsko-estetskom centru Tayas" u Beogradu u ul. Drinička br. 8a na taj način što su neovlašćenom i nepravilnom upotrebnom sredstva „plazma-pen" prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim delovima lica oštećenih u vidu dubokih opekotina drugog B i trećeg stepena, uz istovremeno nedopuštenu primenu injekcione lokalne anestezije „lidokain - hlorida" koja je predstavljala rizik po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije usled nepostojanja antišok terapije i edukacije okrivljenih, kao i same primene uređaja „plazma-pen" zbog korišćenja struje - dodaje se u saopštenju tužilaštva.

Nakon podnošenja ovog optužnog predloga tužilaštvo je nastavilo da preduzima dokazne radnje, te je u daljem toku postupka ispitano još šest oštećenih, pribavljeni su materijalni dokazi i izvršeno je sudsko-medicinsko veštačenje telesnih povreda koje su oštećeni zadobili.

- Na osnovu sprovedenih dokaznih radnji i prikupljenih dokaza, prošireni optužni predlog od 10.05.2022. godine podnet je zbog postojanja opravdane sumnje da su okrivljene O.M. i J.T. u vremenskom periodu od januara 2020. godine do 06.02.2021. godine, takođe u salonu „Tayas", sprovodile hirurške procedure suženja i podizanja nosa, uklanjanja nosne grbe, smanjivanja podbratka i uklanjanja strija na stomaku, kao i podizanja očnih kapaka i zatezanja kože oko usana i očiju i to invanzivnom primenom sredstva „O2 No Needle Mesotherapy - Beauty Machine - Skin energy Activation Instrument", uz korišćenje injektivne lokalne anestezije „lidokain-hlorid" od strane okrivljene O.M. usled čega je osamnaest oštećenih zadobilo teške telesne povrede - navodi se u saopštenju.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo sudu da nakon održanog glavnog pretresa okrivljene oglasi krivima, kao i da Olgicu Markanović osudi na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, a okrivljenu J.T. na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci.

Podsetimo, Olgica Markanović koja je zbog izgleda dobila nadimak i Barbi doktorka uhapšena je početkom februara prošle godine zbog sumnje da je neovlašceno pružala medicinske usluge iz oblasti estetike i izazvala zdravstvene probleme kod 11 oštećenih koje su se tada javile policiji. U oktobru prošle godine prebačena je u kućni pritvor u kom je i dalje.