UBIJENI SRĐAN ZLOSTAVLJAO TEREZINU ĆERKU?! Psiholog otkrio NOVI ugao JEZIVOG zločina u Zrenjaninu, UKLJUČENI OBREDNI RITUALI

Tereza P. (46) iz Zrenjanina, usmrtila je nožem supruga Srđana P. (42), a potom ga iskasapila motornom testerom. Monstruozan zločin kakav se u ovom delu Vojvodine ne pamti, dogodio se u utorak uveče, na periferiji Zrenjanina u naselju Zeleno polje.

Zbog sumnje da je izvršila teško ubistvo, Tereza P. je uhapšena, a uz krivičnu krivičnu prijavu, biće privedena Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Kako Kurir saznaje, Tereza je nakon što je supruga usmrtila nožem, isekla motornom testerom genitalije i noge preminulom, a potom to stavila u lonac.

Psiholog Snežana Repac je za Kurir, ovakav monstruozan potez okarakterisala kao nekrofiliju.

- Meni se čini da je ovo dugo pripremano, ovo je zaista ubistvo sa predumišljajem. To se vidi po nizu povezanih radnji. Naročito je morbidno i bizarno, ovo je nekrofilni vid činjenja da se seku genitalije. To je možda vezano za neke obrede. U ovom slučaju moramo da postavimo nekoliko pitanja. Da li je momenat prisustva ćerke bio možda značajan? Ona je mogla dete da skloni. Zašto je ona htela da dete to vidi? Da li je možda bilo slučaja zlostavljanja ili nasilja očuha prema detetu? To bi trebalo ispitati - rekla je psiholog Repac.

Psiholog smatra da je motiv možda da je preminuli zlostavljao Terezinu ćerku iz prvog braka.

- Nekrofilija je oblik izopačenog seksualnog nagona. Sad mi ne možemo znati koje "struje" su bile u ženi. Možda je ona bila ljubomorna na njega, možda je on zlostavljao dete, možda su imali izopačenu strast. Ovo je psihotično ponašanje i verovatno nije uzimala lekove - kaže psiholog.

