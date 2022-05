Srbiju za manje od 24 sata potresla dva užasna zločina: Jedan muž svirepo ubijen, drugi uboden!

U oba slučaja su glavni "akteri" su žene, što je retkost.

U roku od 24 sata u Srbiji su se dogodila dva porodična nasilja u kojima su glavni "akteri" bile ženske osobe. Nezapamćeni zločin dogodio se u utorak oko 22 časa u Zrenjaninu kada je Tereza P. (46) svirepo ubila Srđana P. (42) pred svojom maloletnom ćerkom tako što ga je ubadala, a potom sekla motornom testerom, pa kuvala njegove delove tela. Drugo nasilje dogodilo se juče oko 14 časova u Mirijevu. D. M. (63) je nožem napala M. M. (63) i ubola ga u ruku.

- Juče je u Mirijevu žena nožem napala muža, on je, koliko znam, dobro i naravno ovaj slučaj koji se dogodio u Zrenjaninu je daleko strašniji, žena izbola muža, a onda ga isekla testerom. Za ovaj drugi slučaj sam videla da su u pitanju ljudi koji su teški psihijatrisjki bolesnici. Oni nisu odgovorni za svoje ponašanje, a ona će, pretpostavljam, biti u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Meni smeta što se ne uključuje medicina, jer ako imaš takve pacijente, putanje je zašto su van zdravstvene ustanove? Mora neki nadzor da se vrši. Javlja nam se mnogo žena koje, da tako kažem, nisu sasvim u redu, koje imaju te neke fikcije, da im neko lupa u zid, cevi... Vidite da tu ima neki problem, neću da govorim koji jer za to nisam stručna. Mnogo je takvih ljudi koji se slobodno kreću, a da nisu agresivni, pod lekovima su, ali mora da se sprovede kontrola kada su takvi slučajevi u pitanju. Mi smo u "Sigurnoj kući" imali žene koje su dobijale napade, lomile i rušile i udarale, pokušavali smo da ih smestimo u psihijatrijsku ustanovu i nikada nismo uspeli. Daju im injekiciju, lekove i vrate ih nazad. Vrate ih ovde gde ima 50 ljudi, gde ima dece... a ja to ne razumem. Recimo, ovaj slučaj u Zrenjaninu, koliko znam unutra je bilo maloletno dete, devojčica, pitanje je u kakvom će stanju da bude kada poraste, neko mora sev da nadzire - rekla je za Telegraf.rs Vesna Stanojević iz "Sigurne kuće" i dodala: "Slučajevi u kojima žene napadnu muževe, partnere, je uglavnom zbog trpljenja nasilja, zbog otrovnog života pored tog muškarca".

Takođe je dodala da je od početka godine u Srbiji ubijeno devet žena.

"Moramo da se zamislimo nad tim problemom, a ne da mediji o tome pričaju dan, dva i to bude gotovo".

Inače, policija na Zvezdari uhapsila je D. M. (63) nakon što je njen suprug M. M. (63) pozvao policiju i prijavio da ga je povredila kuhinjskim nožem u zajedničkom stanu u beogradskom naselju Mirijevo.

- Tokom istrage rekla je da je napadu prethodila svađa. Da ona sumnja da joj je neveran i da se zbog toga razvode. Nije mogla da se obuzda kada ju je nazvao "najvećim zlom koje hoda". Uzela je sa stola kuhinjski nož i ubola ga u ruku. Ona je tvrdila da nije želela da ga ubije- kaže naš izvor blizak istrazi.

Izjavu u policiji dao je i povređeni M.M. On je objasnio da se godinama svađaju, da su u fazi razvoda i da bi supruga još više povredila da joj nije oteo nož iz ruke.

- Dok sam se borio da joj otmem nož posekla me je po ruci. Do sada me nije napadala. Pokrenuo sam brakorazvodnu parnicu - rekao je napadnuti muškarac.

"Ćerka mi je javila da mi je bivša ubila Srđana"

Miljaim Ljutić (54), bivši suprug Tereze Pejić (46) koja je na sviper način ubila Srđana P. (42) u njegovoj kući za Telegraf je ispričao detalje ovog zločina.

- Ona se nakon razvoda sa mnom odmah udala za Srđana. On je od malena bio bolestan, a ona je tek nedavno dobila "šifru" i dobila lekove. Sve je uradila pred očima naše ćerke, a onda joj je dala i bensedin. Devojčica je gledala kako ga ona ubada, seče, a onda je videla i Srđanovu nogu. Potom je zvala mog sina, njenog brata i rekla, "Mama je zaklala Srđana". Ja sam prvo mislio da se šali, ali onda smo zvali policiju. Inače, on mi se hvalio tom motornom testerom, baš mi je rekao da je oštra. On i ja smo se družili... Pili pivo zajedno. Nema veze što je ona bila sa njim... Obojicu je znala da nas strpa u zatvor, pa sam ga ja vadio napolje- rekao je Milajim, a celu ispovest možete pogledati u priloženom videu.

Inače, telo muškarca prevezeno je na Institut za sudsku medicinu. Sumnja se da je Tereza prvo mužu dala lekove za smirenje u vodu kako bi ga omamila, a zatim izbola nožem. Kako se sumnja, uzela je motornu testeru i počela da seče delove tela. To je ugledala njena maloletna ćerka i pozvala starijeg brata. Tokom istrage pronađeni su i delovi tela u loncu na šporetu rekao je naš sagovornik blizak istrazi.

