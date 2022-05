JEZIV PRITISAK NA SRBIJU! Stigle dojave o bombama na BRANKOVOM MOSTU, GAZELI, MOSTU NA ADI, u NARODNOM MUZEJU, ZOO VRTU!

Dojave o bombama po celom gradu!

Prijavljene na Brankovom mostu, Gazeli, Mostu na Adi, u Narodnom muzeju, tržnim centrima...

Nakon pretećih dojava o postavljenom eksplozovu u beogradskim osnovnim školama, stigla je nova pretnja - postavljene bombe na mostovima u Beogradu, u tržnim centrima, zoo vrtu, restoranima, železničkoj stanici...

- Eksplozive smo postavili na sledeće lokacije: Brankov most, Most Gazela, Novi železnički most, Most na Adi, Pančevački most, Narodni muzej, Delta Citi, TK "Zmaj", Ada Mall, Tržni centar Stadion, Tržni centar Konjarnik, Beogradski zoološki vrt, Javni akvarijum i tropikarijum, McDonald's Bežanijska kosa (Partizanske avijacije, Beograd), Evrodom beogradski aerodrom, Glavna stanica Beograd, Predsednikova kuća, Gradsko veće, Svaka elektrana, Svaki objekat za prečišćavanje vode, ruska ambasada Beograd... To smo uradili jer nam je dosta podrške Srbije Rusiji, a to su letovi Er Srbije za Moskvu i Sankt Peterburg, kao i odbijanje sankcija Rusiji. Je*ite se kokoške kukavice. Nastavićemo da radimo ovo dok ne prestanete", navodi se u pretećoj poruci.