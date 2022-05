HR policija stigla u BG posle pronalaska tela za koje se sumnja da je Matej Periš!

Delegacija hrvatske policije danas popodne stigla je u Beograd, a predvodi je pomoćnik glavnog načelnika policije i načelnik Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac, prenosi hrvatski "Index".

Gerovac je bio i na čelu tima koji je u januaru bio u Beogradu i nakon povratka u Zagreb, 12. januara, održao je konferenciju za novinare na kojoj je detaljno govorio o potrazi za Matejem Perišem i saradnji sa srpskom policijom.

U Beograd će uskoro stići i Matejev otac Nenad Periš koji je jutros primio tužne vesti.

On se zahvalio i svim ljudima na podršci.

- Zahvaljujem se svima na molitvi i brizi. Toliko je bilo iskrenog saosećanja tokom potrage, to nikad neću zaboraviti jer to mi je jako značilo. Hvala svakom ponaosob, svakom verniku, običnom, čoveku, svešteniku, policiji, novinaru. Svima posebno hvala i svakoga grlim. To što su imali saosećanja, što su svi želeli da Matej bude pronađen. To nikada neću zaboraviti koliko god bol bila teška - kaže Nenad.

Podsetimo, jutros je u Dunavu kod Ade Huje pronađeno telo mlađeg muškarca koji odgovara opisu nestalog Mateja Periša. Kako smo saznali, na telu mladića pronađen je srebrni sat, tamna majica sa aplikacijom, farmerke i jedna bela patika, a u džepu mobilni telefon.

Sve pronađeno odgovaralo je opisu stvari koje je u noći nestanka na sebi imao Matej Periš. Aplikacija na majici na telu identična je onoj koju je Periš kobne noći nosio. To što je mobilni telefon pronađen u džepu farmerki, još jedna je potvrda da je u pitanju on, jer je signal s njegovog telefona u kobnoj noći poslednji put lociran kod Velikog ratnog ostrva, što znači da je mobilni bio kod njega kada se našao u vodi.