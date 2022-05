HOROR U NIŠU: Popularnog harmonikaša tukli do smrti! Mislili da je pijan, pa nisu zvali Hitnu!

Niš je izgubio gradsku muzičku legendu, harmonikaša Ferata Asanovića (68) koji je nakon tuče 3. maja preminuo od, kako se pretpostavlja, zadobijenih povreda.

Zbog toga je saslušan i uhapšen Nišlija A.S. (35) osumnjičenog da je pretukao ovog dobroćudnog čoveka koji je svirajući po niškim kafanicama zarađivao za parče hleba.

On će se na sudu verovartno teretiti za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom.

- To se dogodilo u jednoj od najstarijih kafanica u gradu, a koja se nalazi u Rendgenovoj ulici prekoputa starog Kliničkog centra. Ferat i osumnjičeni su tu bili cele večeri. Ferat je svirao, pevao i za to dobijao bakšiš, ali je u nekom trenutku oko ponoći rekao da ne može više. Tada je izašao iz kafane, ali za njim je krenuo i osumnjičeni. Tada mu je zadao nekoliko udaraca, od kojih je on ostao da leži ispred dragstora. Prolaznici su ga i videli, ali su mislili da je pijan pa niko nije zvao Hitnu pomoć. Onda je tek oko 3,30 javljeno policiji i on je sutradan izdahnuo u krevetu od zadobijenih povreda. On je imao mnoge bolesti, bio je i dijabetičar - rečeno nam je u blizini mesta gde je nađen te noći.

Koliko je stari Ferat bio dobar čovek svedoče njegove nekadašnje komšije Dejan Alimović i Ruta Ademović.

- Video sam ga nekoliko dana pre tragedije i žalio mi se da je bolestan, da mora da svira u raznoraznim kafanama i kafanicama da bi se prehranio. On je ovde imao kuću, pa je prešao u naselje Durlan, ali dolazio je ovde u Stočni trg. On je bio smešten u prihvatilištu za stara i nemoćna lica, tamo je imao sve što treba starom čoveku. Morao je da svira jer je jedno vreme živeo pod kiriju, ali nije imao za račune i ostalo tako da je išao od kafane do kafane i pitao da li ima posla za njega? Tužna je to sudbina, pogotovu za čoveka kao što je on. Ovde u celom naselju niko ne može da kaže lošu reč za njega", pričaju dvojica njegovih poznanika.

Ukoliko se dokaže da je A.S. kriv, preti kazna zatvora od dve do 12 godina.

RANĐELOVIĆ: BIO JE VESEO I DOBAR ČOVEK

Miloš Ranđelović, direktor centra za pružanje usluga korisnicima socijalne zaštite ili niškog prihvatilišta navodi da je Ferat bio mesec i po dana pre tragičnog događaja.

- Bio veseo čovek, nosio je sa sobom tu harmoniku i znao je da se našali, da zabavi prisutne, da se druži, baš dobar čovek. Kako je stradao, to će reći obdukcija. Naša obaveza je da evidentiramo do 22 sata da li se korisnik javio kod nas. Te večeri se nije javio i mi smo samo obavestili Centar za socijalni rad i policiju. To nalaže procedura. Sutra smo čuli kakva se tragedija dogodila - kaže Ranđelović.