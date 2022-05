U SEKUNDI IZGUBIO I OCA I MAJKU! Radetovi roditelji poginuli su u stravičnom udesu na Pančevcu: Bili su zajedno duže od pola veka

Rade Jevtić, sin bračnog para Trivuna (77) i Dobrinke (77) koji je juče poginuo u jezivom sudaru koji se dogodio na Pančevačkom mostu kada je u njihov kamion udario BMW kojim je upravljao nemački državljanin u šoku je jer je u jednom trenu ostao i bez oca i majke.

– Ne znam kako je došlo do sudara. Nije mi jasno ni kada su preminuli i da li su preminuli od pada ili od udarca pre toga. Nije mi bilo jasno ni kako nisu pali na isto mesto – priča Rade u neverici za Informer.

Kako je objasnio pokušaće da preuzme telo roditelja danas, ali nije siguran ni da li će u tome uspeti.

– Užasno je ne mogu da verujem da sam ih u sekundu oboje izgubio. Duže od pola veka su proveli zajedno, 60 godina braka, zajedno su i napustili ovaj svet. Bili su isto godište – jedva je uspeo da izgovori Rade.

Prema njegovim rečima tragedija se dogodila kada su se nesrećni ljudi vraćali iz Ovče, gde kako nam je objasnio imaju zemlju.

– Svakodnevno su išli tamo i vraćali se kući u Slance. To je bio njihov ritual tako su želeli i tako su radili. Kada se to dogodilo vraćali su se kući iz Ovče. Trebalo je da pređe Pančevački most, ode na Bogosloviju i kući… Nisam ni slutio da može ovako nešto da se desi. Dvoje iz kuće, oba roditelja u istom trenutku – kaže nesrećni čovek. J. R.

Komšije i rođaci sa kojima smo uspeli da razgovaramo za Dobrinku i Trivuna imali su samo reči hvale.

– Mladi su se uzeli i osnovali porodicu imaju sina Radeta, snaju i tri unučeta. Sve su stekli sa svojih 10 prstiju. Radili su poljoprivredu otkako ih znam i sin je nastavio tim stopama. Nikad se nikom nisu zamerili. On je slabije video, nosio je naočare, a ona slabije čula. Za tragediju sam saznao iz medija, a prepoznao sam tablicu njihovu i znao da je reč njima – rekao je jedan od satrijih komšija.

Podsetimo, jeziva saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 18.20 sati kada je automobil marke BMW udario u tamić u kom je bio nesrećni bračni par. Od siline udarca kamion je udario u zaštitnu ogradu i probio je, istog trenutka iz kabine su sipali vozač Trivun i njegova supruga koja je bila na mestu suvozača.

Ispod mosta osatali su tragovi krvi ali i šoferšajbna koja je otpala sa kamiona. Pretpostavlja se da je nesrećni Trivun od udarca probio šoferšajbnu i pao sa oko 15 metara visine na zemljani deo ispod mosta, dok je njegova supruga samo ispala iz kabine, na nekoliko metara od njega u vodu. Visina sa koje je nesrećna žela upala u vodu je oko 20 metara.

Protiv vozača BMW nemačkog državljanina K.S (47) podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.