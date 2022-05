UBIJENI OTAC I SIN SAHRANJENI ZAJEDNO: Mladić iskasapio brata blizanca i oca, poznatog advokata! Majka: Zapao je u depresiju

Uglednog mitrovičkog advokata i njegovog sina, takođe pravnika, do večne kuće ispratio je veliki broj građana Severne Mitrovice, Zvečana i okolnih mesta.

Na groblju u mestu Rudare kod Zvečana danas su sahranjeni Milan Bigović (66) i njegov sin Uroš (29), koje je u petak rano ujutru u Milanovom stanu u centru Severne Mitrovice, kako se sumnja, ubio Marko Bigović (29), Milanov sin, odnosno Urošev brat blizanac.

Završili fakultet

U petak popodne istražni organi u Severnoj Mitrovici saslušali su osumnjičenog Marka Bigovića kome je određeno zadržavanje od 48 sati, posle čega će biti izveden pred višeg javnog tužioca u Severnoj Mitrovici. Detalja saslušanja nema, a Markova i Uroševa majka Tatjana u petak uveče ispričala je za portal Republika "kako smatra da je Marko nasrnuo na brata i oca u stanju psihičkog rastrojstva".

- Primetili smo svi u porodici da je bio zapao u depresiju i molili smo ga da zatražimo pomoć psihoterapeuta, ali on nije hteo ni da čuje za to. Obojica sinova su završila Pravni fakultet, ali on nije bio zainteresovan da radi, dok je Uroš već tri godine vredno radio - ispričala je kroz suze očajna žena.

Ona je dodala da su dvojica braće bili vezani jedan za drugog, da su ona i Milan, posle razvoda pre 15 godina imali zajedničko starateljstvo nad decom i da su Marko i Uroš zajedno išli kod oca ili majke, a da su u ponedeljak otišli kod oca.

Šta je prethodilo zločinu i dalje se ne zna, svedoka sem osumnjičenog Marka nema. Portparol kosovske policije za sever Kosova Bratislav Radović, izjavio je da je tragediji prethodio porodični sukob u kome su učestvovala dva brata i otac.

Veliki čovek

Na ulazu u zgradu u kojoj je živeo advokat Bigović juče su na vratima stajale umrlice Milana i Uroša, a komšije porodice ponavljali su da je Milan bio veliki i sjajan čovek kome su uvek mogli da se obrate za pomoć.