POTRESNA ISPOVEST LAZAREVE MAJKE! Sumnja da je sam ušao u jezeru u kojem se utopio: Plašio se vode! Ne bi to uradio, garantujem ŽIVOTOM

Beživotno telo Lazara A. (14) iz sela Lipe kod Smedereva pronađeno je u subotu na dnu Šalinačkog jezera, u selu Šalinac. Telo su, 24 sata nakon što je prijavljen nestanak, pronašli ronioci Žandarmerije.

U Višem javnom tužilaštvu u Smederevu rekli su za Objektiv da je obdukcija pokazala da je smrt nastupila utapanjem.

– Na telu nisu uočene bilo kakve povrede ili promene koje bi eventualno ukazivale na drugi uzrok smrti. Više javno tužilaštvo u Smederevu će u saradnji sa PU Smederevo u najkraćem roku preduzeti i sve druge neophodne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do utapanja i ovog tragičnog događaja – navode mediji.

Majka dečaka Mirjana Aćimović, iako potresena, smogla je snage da govori o nestanku mlađeg sina.

– U petak je oko 14 časova krenuo kod babe i dede u Šalinac na drugi dan njihove slave Spasovdan. Javila sam bratu da ga sačeka, ali kako se Lazar dugo nije pojavljivao, pozvao me je i pitao da li je uopšte i pošao. Uspaničili smo se i krenuli da ga tražimo, a kada smo videli da ga nema, moj stariji sin je prijavio njegov nestanak i policiji rekao da je Lazar otišao od kuće, kako smo prvo pomislili – kroz suze priča Mirjana.

Lazar je na sebi, kaže, u trenutku nestanka imao plavu majicu i plavi šorts koji su pronađeni na obali jezera nekadašnje separacije šljunka.

– Krenuo je tim nekim seoskim putem između sela Lipe i Šalinac. Tražili smo ga, prolazili smo svuda, pa čak i tu pored jezera, gde su mu kasnije i pronađene stvari. Ne mogu da poverujem da ih niko nije video, moj muž je tuda prošao, pa on bi prepoznao odeću našeg sina – u neverici govori Lazareva majka.

Da li je reč o nesrećnom slučaju, odnosno da li se dečak utopio u nameri da se rashladi ili je reč o samoubistvu, Mirjana nije želela da govori.

– Ja poznajem svoje dete, on se vode plašio, nije znao ni da pliva. On sam ne bi došao da se okupa, to garantujem svojim životom. Čak mi je u jednom trenutku i jedan policajac rekao da postoji mogućnost i da ga je neko bacio u vodu. Dosta stvari je sumnjivo u ovom slučaju, ali o tome ne želim javno da govorim, šta sam imala, rekla sam policiji – kaže potresena majka nastradalog dečaka, koja je potvrdila da žive siromašnije, ali je negirala da su se tog dana ona i suprug svađali sa sinom.

I deda utopljenog Lazara sumnja da je sve što se desilo samo splet nesrećnih okolnosti.

– Bio sam tu kada je nađen i izvučen iz vode, video sam ga mrtvog. Jedna ruka mu je bila iznad glave, dok je druga bila uz telo, i to mi je sumnjivo. Utopljeniku bi obe ruke bile ili iznad glave ili u predelu grudi – objašnjava deda i dodaje da će se boriti da sazna šta se njegovom unuku zapravo dogodilo.

Brat utopljenog dečaka, koji je bio uključen u potragu za njim, kaže da je tragače policijski pas doveo do samog jezera.

– Na jezeru je bio i moj ujak, Lazin otac, Toplica. On je sve vreme ćutke gledao u jezero. Pas je nanjušio tragove do vode, ali nije bilo malih, već samo velikih otisaka nogu. Telefon mu je pronađen tek kasnije, kad je došla policija, poviše obale, 100 metara dalje. Ronioci Žandarmerije su mu pronašli telo samo nekoliko metara od obale, ali je bilo na dnu, na dubini od oko sedam metara – navodi ovaj mladić, čije ime je poznato redakciji.

On kaže da ne veruje da je postojao neki problem u domu Aćimovića.

– Za nedelju dana je trebalo da maturira, spremao se za malu maturu. Želeo je da upiše srednju Tehničku školu u Smederevu, za tehničara drumskog saobraćaja. Moj brat je bio skroman. Pre nekoliko dana sam mu dao neki dinar da ode da kupi nešto sebi za maturu, jedva sam ga naterao da uzme. Uvek je bio nasmejan i drag – zaključuje potreseni brat.