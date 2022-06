SAMO JE NESTAO, NISAM VIDELA DA JE PONEO NOŽ! Majka ubice iz Barajeva očajna: Kažu da će preživeti...Nije trebalo to da uradi

Gordana P. majka Zorana koji je nožem ubio bivšu emotivnu partnerku Snežanu S. juče u Barajevu kaže da je on radio i odjednom nestao, te da je ubrzo čula i da je ubio.

- Bio je u garaži radio, onda je za pet minuta nestao. On je udario, ubio, sada je u bolnici, ne znam ni kako je ni šta je. Sve je bilo lepo, super i odjednom sam čula šta se desilo. Ne znam da su se oni svađali, nikad nije pričao da ima problem sa njom. Živela je ovde godinu dana posle ga je napustila. Onda je opet počela da dolazi, ali nisu se svađali - rekla je Gordana.

Objasnila je i da su imali lepu vezu, te da je Snežana često dolazila i pila kafu kod njih u kući.

- Osećam se mnogo teško. Loše je to što je uradio, nije trebalo to da uradi. On ima dve ćerke, zvale su me, sikiraju se i one. Nisam videla da je poneo nož, ali onaj koji su mi pokazali jeste naš nož. Nisam videla kad je otišao. Imali su lepu vezu, ovde se nisu ni svađali ni tukli. Dolazila je često, popiju kafu i odu - ispričala je ona.

Što se tiče Goranovog zdravstvenog stanja Gordana je rekla da ništa još ne zna.

- Kažu da će da preživi, ali ništa još ne znam. Ako preživi biće teško, to mi još teže pada. Nikad neće doći kući. Bar da je udario po nogama, rukama, da je prebio. Nisam ja protiv nje i ona je nečije dete, šta mu je sevnulo ne znam - rekla je ona.