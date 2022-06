OGLASIO SE DŽONIĆEV SIN MILAN: Moj brat i ja smo nevini, nismo ništa skrivili! Agonija i dalje traje

Milan Džonić, sin prvoosumnjičenog za ubistvo porodice Đokić u Aleksincu, pušten je iz pritvora u Nišu pre dva meseca, dok je njegov brat Stefan i dalje iza rešetaka iako, obojica imaju alibi za tu noć 27. septembra kada je u Moravcu ubijena tročlana porodica.

Njih dvojicu nije direktno, ali na neki način "iza rešetaka" smestio otac Goran Džonić, prvoosumnjičeni za ovaj zločin.

On ih je umešao tako što je prilikom prvog ispitivanja na pitanje "ko je iskopao rupu gde je smešten deo novca iz automobila Đokića": rekao "možda sam ja, možda su moji sinovi, možda...". To je bila rečenica koja je tužilaštvu dala signal u eventualnu umešanost Milana i Stefana, ali kasnije izvođenje dokaza je pokazalo da ovi momci nemaju veze sa tim.

Džonić i dalje pred sudom negira da je pucao pa zapalio porodicu svog brata od tetke. Na novcu (oko 43.000 evra) nađen je kasnije biološki materijal Gorana Džonića kao i na pištolju kojim je moguće da se izvrši ubistvo, a snimljen je i na kamerama kako vozi "pasat" pokojnog Gorana Đokića. Uprkos svemu tome, on do danas odbija da prizna da je egzekutor već da je samo pratio njihovo kretanje i da je to javljao braći Milošević iz istog sela. Pritom kasnije, na prepoznavanju u policijskoj stanici u Nišu, nije prepoznao ovu braću!?

Trostruko ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca je čini se u sudskom postupku zapalo u ćorsokak jer je istraga završena posle šest meseci, a od hapšenja Gorana Džonića do danas je proteklo sedam i po meseci. Tužilaštvo je podiglo optužnicu koju bi Viši sud trebalo da verifikuje.

Na drugoj strani, sud je vraćao optužnicu na doradu par puta i sada nije poznato dokle se sa tim stiglo. Jedina novost je da je pre dva dana, advokat Milana i Stefana Džonića uložio prigovor na ostanak Stefana Džonića u pritvoru što nije odobreno.

- Brata još drže u pritvoru. Ja sam bio četiri i po meseca, njemu je sigurno još teže. Pogotovu što i on i ja znamo da smo nevini, da ništa nismo skrivili. Teško je. U glavi je uvek na prvom mestu porodica. Deca su bila na prvom mestu. Valjda će sud i tužilaštvo da uradi svoj posao kako treba da izađe na videlo prava istina, kako je i šta je... Teško je, u jednom trenutku sam se pitao da ne bude nešto protiv mene, a znam da ništa nisam kriv. Ta agonija zapravo i dalje traje, nisam osolobođen skroz. Ne znam koliko će to dugo da traje. Očekujem da se to ubrzo završi. Ovo je pečat svim našim životima. To sve je jedna velika tragedija. Sada sam na odmoru, ali vratio sam se na posao. Za oca stvarno baš ništa ne mogu da vam kažem - rekao je Milan Džonić.

Njegova majka Suzana strahuje da će sin Stefan biti na udaru suda, iako je poznato da je te noći bio u Kopnenoj zoni bezbednosti gde je obavljao radne zadatke.

- Deca su mi stvarno nevina. Jedan je bio četiri i po meseca, drugi evo već sedam i po meseci... Ne znam šta da kažem. Imam utisak da sve ovo traje u nedogled. Važno mi je da se deca oslobode, a sve ostalo ćemo da vidimo. To je nešto strašno što se desilo. To je pečat večiti našoj porodici. Meni je mnogo bitan Stefan, nije video dete osam meseci. On jeste razveden, ali mnogo mu je teško. Tuguje, muka. Onda kada nisi kriv moraš da sediš, ležiš, kako kaže, svaki dan je godina - priča Suzana Džonić.

Advokat Domazet ne prognozira da će sudski proces uskoro da počne.

- Smatram da je pritvor Stefanu apsolutno nepotreban i da je podignuta optužnica neprihvatljiva što se tiče Stefana jer nema nikakvih dokaza. Pritvor u startu nije bio osnovan za Stefana kao i optužnica protiv njega. Na žalost mora da istrpi i dalji ostanak u pritvoru. Videćemo, očekujem da Viši sud uskoro odluči o podnetoj optužnici, ali ne verujem da će toliko brzo krenuti sudski proces. Nadam se da će sud ozbiljno razmotriti sve činjenice i da Stefan neće biti obuhvaćen optužnicom - kaže Domazet.

U Moravcu smo pre dva dana zatekli baka Stojanku, majku ubijenog Gorana Đokića u dvorištu.

- Šta da pričam, šta da kažem. Kako sam? Tugujem svaki dan za mojom Likom, za sinom, snajom. Meni sud neće vrati najmilije - rekla je kratko i ušla u kuću.

Đokići su tog dana bili na ručku kod baka Stojanke i snaje Verice. Pošli su oko ponoći za Aleksinac. Tu im se gubi svaki trag. Postoje pretpostavke da ih je ubica poznavao i da ih je poterao da ih poveze. Onda ih je pištoljem primorao da odu do mesta Dudine bare pored Morave. Đokići, Goran (57), Gordana (56) i Lidija (25) su tamo nađeni upucani i zapaljeni. Goran Džonić im je bio na sahrani, a otkriven je dvadesetak dana kasnije.

