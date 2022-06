'NEKA DOĐU DA VIDE LIDIJIN KOVČEG I POGLEDAJU SIROČADI U OČI' Sadašnji dečko ubijene Srpkinje otkrio kroz šta je sve prolazila: Zlatan je NAMERNO IZABRAO TO MESTO da je ubije

- Voleo bih da sudije i socijalni radnici dođu na Lidijinu sahranu da dobro pogledaju njen kovčeg. Oni su pustili Zlatana Vasiljevića jer su verovali da je dobar čovek. Zbog toga je Lidija sada mrtva - rekao je juče Danijel Mondelo, sa kojim je u vezi bila Lidija Miljković koju je 8. juna, ubio njen bivši muž u Vićenci.

Mondelo, radnik jedne ugostiteljske kuće, bio je u vezi je sa Lidijom dve godine. Kako je rekao, imali su planove za budućnost i hteli su da kupe veću kuću, kako bi njena deca imala bolje uslove za život.

- Pre tri nedelje izrečena je presuda kojom je utvrđeno podeljeno starateljstvo nad decom. On nije ni plaćao alimentaciju, a moja žena ga nikada nije prijavila. Želela je samo dobro za svoju decu. Za sudije, Zlatan Vasiljević je bio dobra osoba nakon odslužene kazne. Očajavam jer, dok je sistem ovakav, žene će biti ubijane - rekao je Mondelo.

Prema njegovim rečima, nije tačno da je Lidija kobnog dana zakazala sastanak sa Vasiljevićem.

- On je jednostavno znao gde Lidija radi. Nastavio je da proganja nju i njenu porodicu. Odlučio je da je ubije tamo jer je to izolovano područje. Lidija je godinama pokušavala da nauči da živi sa strahom od njega, uvek se plašila da bi mogao nešto da učini njoj ili njenoj deci. Bila je napeta svaki put kada je morala da izađe iz kuće. Uprkos svemu, nije želela da se zauvek skriva. Jednom joj je socijalna služba savetovala da promeni grad, ali nije htela. Ceo njen život i njeno dvoje dece tinejdžera bio je tamo, u Vićenci. Uprkos strahu, nije želela da odvoji dvoje dece od njihovog svakodnevnog života. I oni su se plašili očevog nasilja - kazao je on.

Prema Mondelu, oboje su znali da će se pre ili kasnije nešto strašno dogoditi.

- Vasiljević je rekao da će nas sve pobiti.Niko nije ništa uradio, a on je imao tri saobraćajne nesreće u proteklih nekoliko meseci, i tek nakon poslednje mu je oduzeta dozvola - objasnio je žrtvin novi partner.

- Sudije su htele da približe decu ocu, ali on nije želeo njih. Sve vreme su dovodili u pitanje da je Lidija dobra mama. Spekulisali su da ja svojim prisustvom mogu sve da ih ugrozim. Pre nego što sam postao njen partner, bio sam i njen kolega. Znam kroz šta je prošla sa tim čovekom i znam da ta muka nikada nije bila gotova - rekao je Mondelo.

Prema njegovim rečima, sudija iz Vićence je Miljkovićevu teretila za sudske troškove koje njen bivši suprug nije platio. Oko 15.000 evra platila je Lidija, koja je radila razne poslove da bi obezbedila opstanak svoje porodice.

- To je apsurdno. To znači progresivno guranje čoveka ka smrti. Ipak, presedana, žalbi i prijava nije nedostajalo. Niko nije prstom mrdnuo da ga spreči. Da vidimo ko će imati hrabrosti da pogledam u lice ona dva siročeta - kazao je on.