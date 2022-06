'POSTOJE SNIMCI' Potresno svedočenje majke Gorana Mihajlovića koga je brutalno UBIO BELIVUKOV KLAN: Porodica sprovela privatnu istragu

Optužnica protiv Veljka Belivuka i njegove grupe za ubistva Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića potvrđena je početkom ovog meseca u Višem sudu u Beogradu, a nakon toga u javnosti su se pojavile i fotografije na kojima su prikazani poslednji trenuci života Mihajlovića. Njegova majka Sanja kaže da ju je to jako potreslo.

Prema njenim rečima, sa sinom Goranom nije živela u istoj kući. Ipak, nedelju dana pre nego što će da nestane, sa suprugom i ćerkom se vratio u porodični dom kod majke i oca.

- Nije mi ništa rekao. Znala sam da je uradio neki posao i da je za to dobio automobil "porše" koji je vozio. Govorila sam da toliko dugo radim i da tako skupoceni auto nikada nisam imala u životu. Nije bio blizak sa mnom i ništa mi nije govorio - rekla je Sanja Mihajlović.

Veče pre nestanka je prema njenim rečima, Goran bio veoma nervozan.

Javio se ocu i supruzi Katarini i poručio da će brzo da se vrati. Noć je uveliko pala, a njega nije bilo. Nije se javljao ni na telefon. Katarina nam je rekla da sigurno nešto završava. Kada je prošlo sedam dana, a on se nije pojavljivao, niti javljao, nestanak smo prijavili policiji. Policija je Goranov automobil, kojim je otišao da se nađe sa drugom, pronašla 12. aprila u Novom Beogradu. U autu je bio i pištolj, kao i pasoš i lična karta Gorana Mihajlovića. Privatnom istragom sam tada došla sam do saznanja da iza ubistva mog deteta stoji klan Veljka Belivuka

- Došli smo i do snimaka sa kamera, gde se vidi da se sreo sa Ninom Šuntićem, i da je ušao u njegov "smart". Goranov džip je ostao na parkingu u Resniku. Sve se to vidi na kameri. Posle izvesnog vremena, kamera je zabeležila i muškarca sa bradom, naočarima i kačketom kako dolazi i otključava vozilo mog Gorana i odvozi ga negde. I to oko 16.30, a od tog trenutka i telefon mog sina je nedostupan - priča Sanja i dodaje da je sve vreme bila na vezi sa Božidarom Stolićem, tadašnjim inspektorom protiv koga je potvrđena optužnica krajem marta ove godine.

- Viđala sam se i pričala sa inspektorom Stolićem. Tek kada je uhapšen zbog odavanja službenih tajni klanu Veljka Belivuka stvari su mi bile jasnije. Imala sam utisak da sve što bi od mene saznao o sinu, o naši saznanjima prenosio je kriminalcima. Samo on je znao neke informacije koje su se kasnije pojavile - kaže Sanja Mihajlović.

Podsetimo, sud je potvrdio optužnicu koja je podignuta u aprilu. Belivuk i njegov klan se sada tereti za sedam ubistava. U avgustu prošle godine optuženi su za pet likvidacija, a kasnijom istragom tužilaštva rasvetljena su još dva, Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine i Nikole Mitića u avgustu 2020. godine.

Likvidaciju Mihajlovića tužilaštvo je "rešilo" uz pomoć Nikole Spasojevića koji je sklopio sporazum, odnosno, priznao krivicu i otkrio detalje ovog ubistva da bi dobio manju kaznu.

- Mihajlovića su namamili da se sastane sa njima, a zatim ga odveli u kuću u Ritopeku gde su ga mučili i otrovali. Njegovo telo prevezli su u Staru Pazovu, tamo ga zapalili i ostatke bacili u Dunav sa Pupinovog mosta - navodi se njegovom iskazu.

Takođe, tužilaštvo poseduje fotografije kao dokaz koje su razmenjivali putem "Skaj" aplikacije.

Nikolu Mitića, pripadnici Belivukovog klana ubili su godinu dana nakon što su ubili Mihajlovića. Sumnjali su da ih on prati. Oteli su ga na Dedinju pred brojnim očevicima, ubacili u kola i vezali. Prvo su ga držali na stadionu, a potom odvezli u Ritopek. Tužilaštvo navodi da su njega samleli u mašini i bacili u Dunav.

Osim njih dvojice, Belivuku i njegovoj grupi se na teret stavljaju ubistva Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija, Aleksandra Gligorijevića Puke, Zorana Radojevića i Milana Ljepoje.