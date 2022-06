'KRVI JE BILO SVUDA, DEVOJKA JE BILA U ŠOKU, UDARALA JE GLAVOM O BETON' Svedok užasa na Pančevcu: Nju sam spasao, žao mi je što nisam i njega

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sat vremena posle ponoći na Pančevačkom mostu stradao je pešak S.L. (34), a očevidac nesreće Jovica Gudžurić, ujedno i čovek koji je spasao ženu da ne skoči sa mosta, ispričao je šta se dogodilo.

Kako kaže Gudžurić, između momka i devojke je najpre izbila svađa i koškanje, ona je potom htela da skoči sa mosta i nakon što je spasena, njen dečko je tragično nastradao.

- To su momak i devojka, oni su u vezi sedam, osam meseci. NJega poznajem, nju ne znam. On je udario, gurnuo, počela je da beži i prešla preko puta. Krenuo sam za njima, on joj je udario i šamar. Naišla je Interventna, pozvali su ga i rekli su mu da se udalji, da joj ne prilazi, potom su otišli. On je nju ponovo gurnuo, ona je onda rekla "sad ćete da vidite koja će žena sutra da bude u novinama" i pošla je da skoči sa mosta. Bio sam tu, on mi je rekao da će da skoči i da krenemo za njom - ispričao je Jovica Gudžurić koji je potom i spasao devojku.

Ispričao je kako je izvukao, ali je potom video i kako je njen momak nastradao. Sve se odigralo pred njegovim očima.

- Nisam mogao da je vidim u mraku, tračli smo napamet, nije mogla mnogo da pobegne. Stigla je do mosta i prekoračila preko ograde. Ostala joj je samo peta, već je prešla. Bacio sam je za njom i uhvatio je za članak. Prevukao sam ruku i izvukao je napolje, a on je ostao iza mene. Oborio sam je na trotoar, ona se otimala, zvao sam policiju. On je trčao ka nama, nisam obraćao pažnju na saobraćaj, nije ni on video auto, hteo je da pretrči i samo što sam rekao "pazi", to je puklo, podigao je 30 metara, sve je letelo i pao je preko ograde - ispričao je on i dodao:

Krv je prštala na sve strane, delovi automobila su leteli, mislim da je on dečko ostao mrtav od udarca. Devojka je tražila momka, nije bila svesna da joj je dečko poginuo. Pitala je za njega i počela da udara glavom o beton

Rekao je da mu je žao što nije spasao mladića, ali da nije imao vremena da reaguje.

- Ne mogu da se oporavim od toga što sam video. Samo sam stigao da kažem “Pazi”, ali već je bilo kasno. Nismo ni gledali kako trčimo bilo je bitno da nju spasemo. Automobili su proletali i pored njega i pored mene - rekao je on.

Podsetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sat posle ponoći stradao je pešak S.L. (34). Nesreća se dogodila kada je, za sada nepoznati vozač kolima pokosio pešaka u smeru ka gradu. On je od siline udarca preleteo preko ograde Pančevačkog mosta i pao na limeni krov jedne firme koja se nalazi ispod, probio krov i pao na beton! Poginuo je na mestu.

Vozač "citroena C5" koji je izazvao nesreću pobegao je sa mesta nesreće. Tokom dana se predao policiji i određen mu je pritvor.