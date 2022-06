SAMO SAM REKAO 'PAZI', A ONDA JAK UDARAC, LETEO JE 30 METARA UVIS: Novi detalji jezive tragedije na Pančevcu

Slobodan Lukić (34) poginuo je juče, sat vremena iza ponoći, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Pančevačkom mostu u Beogradu, kad je na njega naleteo automobil "sitroen C5", inače taksi vozilo, bacivši ga preko ograde mosta, visoke preko 15 metara, na beton.

Prema rečima našeg izvora, tragediji je prethodila dramatična svađa Lukića i njegove devojke, ali i spasavanje devojke da ne izvrši samoubistvo. Naime, kako su nam ispričali očevici, nastradali mladić je u petak uveče sa svojom devojkom bio u kafani kod Pančevačkog mosta.

Svađa i šamar

- Oboje su bili popili i počeli su žestoko da se svađaju. Onda su izašli iz kafane, došli do druge kafane i nastavili da se prepiru. Tada je iz te kafane izašao vlasnik i pokušao da ih smiri - priča izvor Kurira.

Jovica Gadžurić, vlasnik kafane, koji je i očevidac tragedije, prepričao je za naš list nemile scene.

- Oni su bili u vezi sedam, osam meseci. Njega poznajem, nju ne. On je nju udario, gurnuo ju je i ošamario, a ona je počela da beži preko puta. On je krenuo za njom, a ja za njima. U tom trenutku je naišla Interventna jedinica i stali su. Pitali su šta je bilo i rekli Slobodanu da je ostavi, da se skloni od nje i otišli su. Onda je on nju ponovo gurnuo i ona je rekla: "Sada ćete da vidite koja mrtva žena će sutra biti u novinama, idem da skočim s mosta" - kaže Gadžurić i dodaje da je ona počela da trči ka mostu.

Prema njegovim rečima, Slobodan mu je tada rekao: "Ajmo za njom, skočiće."

- Trčali smo i u jednom trenutku je preskočila ogradu mosta, skroz ju je prešla, ostala joj je samo peta na ogradi. Ja sam se bacio, uhvatio sam je za članak, provukao ruku i nekako sam je skinuo sa ograde. Oborio sam je na trotoar, kleknuo sam na nju i stegao sam je, jer se otimala. Odmah sam počeo da zovem policiju, to je bilo u 1.04 sati. Utom sam video da i Slobodan trči ka nama - kaže Jovica i nastavlja:

- On je gledao u nju, nije obraćao pažnju na saobraćaj. S leve strane je počeo da pretrčava na drugu stranu. Samo što sam rekao: "Pazi!", to je puklo strašno. Auto ga je podigao 30 metara uvis. Patike su mu odletele na stranu, on je leteo uvis, preleteo ogradu i pao dole, u krug firme. Posle pet, šest minuta je stigla policija i preuzeli su devojku.

Udarala glavom

Jovica kaže da mu je žao što nije uspeo da spase i mladića, ali da nije imao vremena da reaguje.

- Ne mogu da se oporavim od toga što sam video. Nismo ni gledali kako trčimo, samo je bilo bitno nju da spasemo. Automobili su proletali i pored njega i pored mene. Posle svega toga, devojka je tražila svog momka, nije bila svesna da je on poginuo. Pitala je za njega, a onda počela da udara glavom o beton - završava potresnu ispovest Jovica.

Prvo osnovno tužilaštvo Vozač se sam predao Sumnja se da je na mladića velikom brzinom naletelo taksi vozilo, a vozač, koji je pobegao s mesta nesreće, posle nekoliko sati se sam predao policiji, pa mu je po nalogu zamenika tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati. - Vozilo za koje se sumnja da se kretalo brzinom koja je mnogo veća od dozvoljene udarilo je pešaka koji je prelazio kolovoz. Po nalogu dežurnog zamenika tužioca policija je uzela izjave od očevidaca, a potom su pregledani svi video-zapis. Osumnjičenom je zadržavanje određeno zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Potom će se u toku istrage utvrđivati odgovornost vozača i da li se u njegovim radnjama stiču obeležja navedenih krivičnih dela, kao i doprinos oštećenog, koji je očigledno prelazio kolovoz van pešačkog prelaza - naveli su iz tužilaštva. Vozaču je uzeta i krv na analizu, kako bi se utvrdilo da li je u trenutku nesreće bio pijan ili drogiran.

