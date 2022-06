'ZA SREĆU NAM TREBA MNOGO MUKE, ZA NESREĆU 1 SEKUND' Potresne reči oca Slobodana koji je život izgubio na Pančevcu!

Za smrt sina jedinca sam saznao nekoliko sati posle nesreće, kada mi je zazvonio telefon. On je hteo da spreči svoju devojku da skoči s mosta, a onda je na njega ogromnom brzinom naleteo automobil. Za sreću nam je potrebno mnogo muke, a za nesreću samo jedna sekunda.

Ovim potresnim rečima počinje svoju ispovest za Kurir Dragan Lukić, otac Slobodana Lukića (34), koji je u noći između petka i subote, jedan sat posle ponoći, poginuo na Pančevačkom mostu u Beogradu, pošto je na njega naleteo "sitroen C5".

Kako smo već pisali, od siline udarca mladić je preleteo preko ograde mosta, probio limeni krov firme koja se nalazi ispod mosta i pao na beton.

Pričala nepovezano

- Zvala me je koleginica, koja se druži s devojkom mog sina, i priča mi kako ju je ona zvala i pričala nepovezano, da su ona i Slobodan učestvovali u udesu, da ga je odvezla Hitna pomoć. Krenuo sam odmah u Urgentni, a potom u policiju, gde su mi rekli da mi je sin nastradao na mestu - priča Dragan Lukić i dodaje:

Ranije osuđivan

Lažnim karticama zaradili milione

Osumnjičeni P. M. odranije je poznat policiji. On je, kako nezvanično saznajemo, pre devet godina bio osuđen na tri godine i osam meseci zatvora kao deo kriminalne grupe koja je izrađivala lažne platne kartice, pomoću kojih su pribavili više od 6,5 miliona dinara. Kako se sumnjalo, osuđena grupa je vršila prevare s karticama od 24. decembra 2009. godine do hapšenja.

- Moj sin i njegova devojka trebalo je da žive zajedno, to su planirali neko vreme. Našao je posao i iznajmio sebi stan. Igrom slučaja, gazda mu je rekao da napusti stan baš na dan nesreće, jer je morala njegova sestra da se useli.

Slobodanov otac kaže da se ne zna tačan dan sahrane i da čeka da se završi obdukcija da bio mogao da preuzme telo svog jedinca.

- Jedino što mi je ostalo su izveštaji iz policije. Slobodan je hteo da spreči devojku da skoči s mosta. Vozač je išao ogromnom brzinom, pa nije mogao da zakoči, niti da se moj sin skloni - rekao je otac kroz suze.

- Neke stvari u životu možemo, a neke ne možemo da promenimo. Za sreću nam je potrebno mnogo muke, a za nesreću, kao što vidite, samo jedna sekunda.

Devojka rastrojena

Bila na infuziji

Kako saznajemo, devojku Slobodana Lukića, koja je kobne noći preskočila ogradu mosta u nameri da se ubije, posle nesreće su zbrinuli lekari.

- Primila je infuziju i nešto za smirenje, jer je bila rastrojena. Ima neke modrice i ogrebotine, verovatno kako se otimala od spasioca. Nakon ukazane pomoći, puštena je kući - kaže naš izvor i podseća da je ona pre nesreće izgovorila: "Sad ćete da vidite koja mrtva žena će da završi u novinama", pa preskočila ogradu na Pančevcu.

U porodičnoj kući Lukića zatekli smo i tetku poginulog mladića, koja je jedva smogla snage da progovori.

- Sada je sve suvišno pričati, njega više nema. Naša bol je prevelika. Sve što je naš Slobodan krio u sebi odneo je sa sobom. Ne znamo njegovu devojku, nismo ulazili nikad u njihov odnos. Pokušavam da smirim mog brata, Slobodanovog oca, i našu staru majku. Slobodan je ovde odrastao, celo detinjstvo je proveo tu - rekla je tetka.

Leteo 30 metara uvis

Kako je za Kurir ispričao očevidac ove tragedije Jovica Gadžurić, svemu je prethodila svađa između Slobodana i njegove devojke. Odjednom, devojka je otrčala na most i preskočila ogradu, a Jovica i Slobodan su krenuli za njom.

- Preskočila je ogradu i htela je da skoči. Bacio sam se i uhvatio je za nogu. Utom sam video da i Slobodan trči ka nama. Gledao je u nju, nije obraćao pažnju na saobraćaj. Počeo je da pretrčava ka nama. Samo sam uspeo da kažem: "Pazi!", to je puklo strašno. Auto ga je podigao 30 metara uvis, preleteo je ogradu i pao dole - ispričao je Gadžurić.

U kolima bio s partnerkom

Vozač otišao da se otrezni!

Nakon što je pregazio Lukića na mostu, vozač automobila "sitroen C5" P. M. (43) nije se zaustavio, već je pobegao. Međutim, nekoliko sati kasnije on je sam došao u policijsku stanicu i predao se, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Naš izvor iz istrage kaže da je policija brzo otkrila automobil kojim je izazvana nesreća, te da se radi o taksi vozilu. - Pretpostavlja se da je vozač u trenutku nesreće bio pijan, a da je pobegao kako bi se otreznio. U kolima je bio sa svojom partnerkom (36), nije taksirao. Pregledom kamera utvrđeno je da je to automobil kojim je izazvana nesreća - objašnjava izvor i dodaje da se na kameri koja se nalazi pre mesta nesreće vidi da je automobil bez oštećenja, a da se na snimku posle mesta nesreće vidi da je taj isti auto razlupan.

Autor: