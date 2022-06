BELIVUKU POZLILO POSLE REČI MARKA MESARA! Drama u Specijalnom sudu: VELJA ODMAH TRAŽIO DA GA VRATE U ĆELIJU

Pred Specijalnim sudom u Beogradu za danas je zakazano suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i pripadnicima njihove kriminalne grupe zbog optužbi da su tokom 2020. na svirep način ubili Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoju.

Odmah po ulasku u sudnicu Marko Milljković je za govornicom rekao da su u toku njegovi pregovori sa advokatom Milanom Cvijovićem, posle čega je sudija rekla da će razdvojiti postiupak u odnosu na Miljkovića.

Sudija je donela rešenje da se postupak protiv Marka Miljkovića osvoji od postupka od ostalih pripadnika klana. Naime, branilac koji je dodeljen Miljkoviću po službenoj dužnosti nije imao vremena da se upozna sa predmetom, šta više nije mu stiglo ni rešenje. U Međuvremenu je sudija saopštila da je stiglo rešenje od Miljkovićevog izabranog advokata Milenka Cvijovića da se ročište odloži za najmanje 60 dana, kako bi odbrana imala vremena da se pripremi.

Pošto je ovo čuo, Belivuk je tražio da ga vrate u ćeliju, rekavši da mu nije dobro. Sudija je dala pauzu, koja je u toku.

Ispred Specijalnog suda u Beogradu, gde je zakazano ročište Veljku Belivuku , Marku Miljkoviću i njihovoj kriminalnoj organizaciji upravo je prošlo nekoliko marica koji su ušli u dvorište suda. Ispred zgrade za sada dežura nekoliko pripadnika Žandarmerije.

Advokat Aleksandar Šćekić, zastupnik porodice oštećenog Lazara Vukićevića upravo je ušao u zgradu Specijalnog suda.

Upravo je u sud došao Vladimir Đorđević, bivši rukometaš Partizana, optuženi koji dolazi sa slobode.

Miljković ima novog advokata

Kako nezvanično saznaju mediji, Marko Miljković je kao novog advokata angažovao bivšeg sudiju Milenka Cvijovića. Cvijović je, da podsetimo, najpoznatiji kao sudija koji je presudio ubicama Željka Ražnatovića Arkana. Podsetimo, Cvijović je presudio višedecenijske kazne Dobrosavu Gavriću, Draganu Nikoliću i Milanu Đuričiću, koje je oglasio krivima za ubistvo Ražnatovića u Interkontinentalu u januaru 2000. godine. On je neretko govorio o ovom postupku i problemima koje je imao zbog toga. - Nudili su mi dva miliona evra da oslobodim ili smanjim kazne ubicama Željka Ražnatovića Arkana. To su bili ljudi iz sfere politike, pravosuđa bezbednosnih službi. Čak su me jednom pratili i doneli u jedan restoran crni džak pun para. Otvorili su ga i rekli mi: „Molimo te, uzmi ovo, moćni ljudi iz vlasti stoje iza toga. Država je sudija." Međutim, nisam pristao, i tada je počeo moj progon! - otkrio je za medije Milenko Cvijović. On je tada ispričao da su se sume kretale od 500.000 evra, pa naviše, kao i da su mu nudili stanove, ali da je sve kategorički odbio. Posle toga su ga, ispričao je, za vreme suđenja pratile nepoznate osobe, koje su ga presretale i pretile mu putem telefona. Dobrosav Gavrić je kasnije naveo da je predsedavajući bio „pristrasan kad mu je sudio, kao i da je pozajmljivao novac šefa zemunskog klana Dušana Spasojevića". Sudija je odvratio da ne želi da komentariše notorne laži i budalaštine. - Što se mene tiče, ja sam u potpunosti rasvetlio činjenično stanje i doneo ispravnu presudu! Počinioci su otkriveni i kažnjeni. Motiv nije otkriven, niti nalogodavac ubistva, iako je tokom procesa ubijeno više ljudi - izjavio je Cvijović.