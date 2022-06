OTKRIVENO ZBOG ČEGA JE BELIVUKU POZLILO: Doživeo izdaju od najbližeg saradnika, MILJKOVIĆ POSTAJE SARADNIK TUŽILAŠTVA?!

Stručnjak za bezbednost prof. dr Ratomir Antonović izjavio je da činjenica da se Marku Miljkoviću postupak odvaja od ostalih članova kriminalne grupe znači da će on možda u jednom momentu postati saradnik tužilaštva, kao i da je to razlog zbog čega je Belivuku pozlilo tokom suđenja.

U Specijalnom sudu u Beograd juce je iz četvrtog pokušaja počelo pripremno ročište u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Ročište je razdvojeno i u odnosu na Marka Miljkovića, jer se njegov novi izabrani branilac još nije upoznao sa predmetom i u odnosu na Belivuka, koji se žalio da se ne oseća dobro, nakon čega su vraćeni u pritvor. Ročište će se nastaviti i u sredu 15. juna.

Detalje sa suđenja prokomentarisao je profesor Antonović koji ističe za značajnu informaciju to što je postupak protiv Marka Miljkovića odvojen od ostalih članova ove kriminalne grupe.

- Imamo od juče jednu značajnu informaciju, a to je da je postupak za Marka Miljkovića odvojen od ostalih članova ove kriminalne grupe. U pravosuđu nije čudno da se menjaju advokati. Belivuku i Miljkoviću su dodeljeni advokati po službenoj dužnosti, ali oni imaju pravo da izaberu svog branioca kog žele. Čuli smo juče da je Miljković izabrao Milenka Cvijovića. Cvijoviću će sigurno trebati 60 dana da se upozna sa celokupnim predmetom. Radi se o složenom predmetu, ima mnogo strana u samoj optužnici - rekao je Antonović.

Na pitanje da li to što je Miljkoviću odvojen slučaj od ostalih članova kriminalne grupe znači da će on možda u jednom momentu postati saradnik tužilaštva, Antonović kaže da ide u tom smeru.

- Meni ovo deluje kao da ide u tom smeru, na osnovu dosadašnjih indicija. Možemo zaključiti da se Belivuku nije dopala ta činjenica i da je njemu pozlilo, što je predstavljalo njegovu prirodnu reakciju. To je njemu verovatno i zastrašujuće, jer on ne zna na šta je Miljković spreman. Njih dvojica nemaju nikakvu komunikaciju i ne zna kakav je njegov trenutni status ni šta je ispregovarao sa tužiocem. Njegova reakcija da mu je iznenada pozlilo ukazuje upravo na te njegove najgore strahove, a to je da je njegov najbliži saradnik na putu da postane saradnik tužilaštva - rekao je Antonović.

Podsetimo, sudija je donela rešenje da se postupak protiv Marka Miljkovića odvoji od postupka od ostalih pripadnika klana. Naime, branilac koji je dodeljen Miljkoviću po službenoj dužnosti nije imao vremena da se upozna sa predmetom, šta više nije mu stiglo ni rešenje. U međuvremenu je sudija saopštila da je stiglo rešenje od Miljkovićevog izabranog advokata Milenka Cvijovića da se ročište odloži za najmanje 60 dana, kako bi odbrana imala vremena da se pripremi.