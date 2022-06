MARKO MESAR NIJE ISPOŠTOVAO DOGOVOR? Šta se dešavalo iza zatvorenih vrata i zašto se VELJI SLOŠILO

U Specijalnom sudu u Beogradu juče je iz četvrtog pokušaja počelo pripremno ročište u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici terete za pet ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje, a na samom početku ročište je razdvojeno u odnosu na Miljkovića, a Belivuku je u jednom trenutku pozlilo, te je morao da bude vraćen pritvor.

– Belivuk i Marko su imali jedan dogovor, a Miljković to nije ispoštovao. Veljko je hteo da se održi ročište, a Marko nije to želeo… Njih dvojica trenutno nisu, da tako kažem, u “dobrim odnosima”. Kada je Belivuk to video, njemu je pozlilo. Strahuje da ga Miljković ne izda – rekao je za medije sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Na samom početku je ročište je razdvojeno i u odnosu na Miljkovića, jer se njegov novi izabrani branilac još nije upoznao sa predmetom i u odnosu na Belivuka, koji se žalio da se ne oseća dobro, nakon čega su vraćeni u pritvor. Ročište je bilo zatvoreno za javnost, u skladu za zakonom.

Branilac optuženih, advokat Miljana Perendija, prenela je novinarima ispred Specijalnog suda da je Belivuku skočio pritisak i da mu je prepisana terapija.

Na jučerašnjem pripremnom ročištu počelo je čitanje optužnice od više stotina strana, koje će se nastaviti i u sredu 15. juna.

Prvo pripremno ročište je odloženo u martu zbog zahteva za izuzeća postupajućih sudija i tužilaca, drugi put krajem aprila zbog izostanka advokata Dejana Lazarevića, koji je bio angažovan kao branilac u ovom postupku, ali je 14. aprila uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Šarića.

Prethodno primpremno ročište odloženo je jer je Miljković otkazao punomoćje svom advokatu i ostao bez branioca.

Posebno odeljenje za organizovani kriminal, na sednici veća održanoj 2. juna 2022. godine donelo je rešenje o potvrđivanju optužnice Tužilaštva za organizovani kriminal, koja je podignuta 13.4.2022.godine protiv okrivljenog Veljka Belivuka i drugih, zbog izvršenja krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Njima se na teret stavlja i ubistvo Nikole Mitića u avgustu 2020. godine i Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine.

Ispitujući optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal krivično vanpretresno veće je stalo na stanovište da dokazi i podaci prikupljeni u dosadašnjem toku postupka, po svom kvalitetu i značaju, pružaju dovoljan osnov za izvođenje zaključka o postojanju opravdane sumnje da su okrivljeni preduzeli radnje iz činjeničnog opisa krivičnog dela koje im se optužnicom stavlja na teret, odnosno da su ispunjeni neophodni materijalni uslovi za optuženje u konkretnom slučaju.

Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema rešenja.

Osim njih dvojice, Belivuku i njegovoj grupi se na teret stavljaju ubistva Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija, Aleksandra Gligorijevića Puke, Zorana Radojevića i Milana Ljepoje.