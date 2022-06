JEDAN OD NAJBLIŽIH BELIVUKOVIH VOJNIKA POKUŠAO DA MU ZABIJE NOŽ U LEĐA! Ovako je 'nasmejani koljač' pokušao da se dodvori sudu, ali mu nije uspelo!

U Specijalnom sudu u Beogradu iz četvrtog pokušaja počelo je pripremno ročište u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici terete za pet ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje, a nedavno je Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo drugu optužnicu po kojoj se terete za ubistvo Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.



Do sada su svedoci saradnici u ovom postupku Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević koji su članovi Belivukove krimi-grupe, a kako saznajemo, Srđan Lalić se ponudio da bude treći svedok saradnik, ali ga je sud definitivno odbio.

- Srđan Lalić se ponudio Specijalnom sudu da bude treći svedok saradnik, ali ga je sud dobio. Rekao je da želi status kao Hrvatin... - otkrio nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja i dodao: "Uradio je sve što je mislio da treba da bi se dodvorio nadležnima. Sve je pričao, ko je šta radio u klanu, kako su mu Belivuk i Miljković naređivali, kao i to da su mu uterali strah u kosti, ali to mu nije pomoglo da dobije status kao Hrvatin. On je tako nešto pokušavao i ranije, ali nije uspeo".

Inače, Lalić se tereti da je počinio pet teških ubistava, za otmicu i nelegalno držanje oružja.

Podsetimo i na fotografiju sa aplikacije "Skaj", a na kojoj su se on i Belivuk fotografisali sa jednom od žrtava, muškarcem koji je na toj slici i dalje bio živ, a spremali su se da ga "dokrajče".

Ono što je ostalo urezano u pamćenje svima koji su videli ovu sliku je upravo Lalićev osmeh dok se sprema završi zločin.

