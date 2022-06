'TEODORA JE UBIJENA ZBOG GORANCA' Boća optužio bivšeg druga, a egzekutor ZAPREPASTIO odbranom! SPOMINJAO I PERIKU! (FOTO)

Dalibor Bogdanović Boća, bivši policajac, koji je sa Danielom Janjošem optužen za ubistvo MMA borca Uroša Stefanovića i ranjavanje Gorana Kovačevića Goranca, negirao je na početku suđenja pred Višim sudom u Novom Sadu da je učestvovao u pucnjavi.

U optužnici se navodi da su 2.septembra prošle godine, oko 21sat, u Novom Sadu, u ulici Cankarevoj , Janjoš i Bogdanović došli do zgrade i planirali da ubiju Kovačevića i Stefanovića. Kako je opisano, Daniel je upravljao automobilom, dok se na zadnjem sedištu iza suvozačevog sedišta nalazio Bogdanović. Oni su se parkirali da bi sačekali dolazak Kovačevića i Stefanovića i lišili ih života.

-Ne priznajem ni jedno krivično delo koje mi se stavlja na teret - rekao je na početku Bogdanović

-Nisam bio uopšte tu to veče. U to vreme sam se nalazio u kafiću svog prijatelja. Nisam ni znao šta se desilo, a kamoli da sam i ja osumnjičen. Nisam se krio šest meseci, normalno sam živeo i ponašao se. Kada me pitate da li sam bar preko medija video da sam osumnjičen i da je raspisana poternica, ne, nisam, jer ne čitam novine zbog mnogobrojnih neistina koje su pisane o meni - rekao je Boća.

On je ispričao i da su u više navrata pokušavali da ga ubiju, zbog čega je sada invalid, ali da ne zna ko i zbog čega je želeo da mu naudi.

-Sa Kovačevićem se znam 15-20 godina. U životu sam mu uvek bio tu da mu pomognem kao bratu. Kada je bio u zatvoru, vodio sam računa o njegovoj porodici, pogotovo o troje dece. Nakon toga se desio pokušaj otmice Gorana Cvjetića, koji je hteo da ubije Goranca,zbog čega sam i ja bio u pritvoru. Razišli smo se kada je on izašao iz zatvora 2016.godine, počeli su da mu prete da će ga ubiti - rekao je Bogdanović u dahu, pa nastavio:

-Teodora Kaćanski ubijena je zbog njega, jer su njega jurili. Posle toga u njegovom autu pucano je na njegovog šuraka. Jednostavno sam hteo da se povučem iz toga, jer nikada nisam bio kriminalac - iznosio je svoju odbranu Bogdanovic, dodajući da mu je žao što je tada ugašen jedan mladi život, ali da on nema veze sa tim.

11 metaka pogodilo MMA borca Stefanović i Kovačević, kako objašnjava izvor, kobne večeri su motorima stigli u dvorište zgrade, a Uroš je ostao ispred ulaza da bi sačekao Goranca. -Odjednom su im kolima prišli s leđa , ne izlazeći iz kola, kada oni nisu mogli da ih vide, te na podmukli nacin Janjoš je iz automatske puške sa prigušivačem ispalio šest hitaca kroz prednje vetrobransko staklo u pravcu Kovačevića, koji je tada poveo da beži,pa je pogođen u predelu levog ručnog zgloba - prepričava izvor navode optužnice - Uroš je u nastojanju da pomogne Goranu prišao tom automobilu, te je udario kacigom za motor u staklo kod vozačevog sedišta gde je udario Daniela . Tada je sa zadnjeg sedišta okrivljeni Bogdanović iz automata u Uroša ispalio najmanje 14 hitaca kroz zatvoreno zadnje bočno staklo kola, dok je okrivljeni Janjoš okrenuvši oružje u pravcu Uroša ispalio još najmanje 10 metaka, kojom prilikom su ga obojica pogodili i naneli mu 11 ustrelnih rana, od kojih je na licu mesta preminuo - stoji u optužnici.

Drugooptuženi Janjoš rekao je da je njega Goranac angažovao da nameste Bogdanovića za navodni atentat na njega.

- Pre ovog događaja ja sam čistio Boćina kola. Tada sam uzeo njegovu periku, koju je koristio kada smo negde išli da ga ne bi prepoznali, jer se plašio za svoj život. Tu periku kada sam uzeo stavio sam u kola pikap, sa kojim sam to veče sa jednim prijateljem čiji identitet ne želim da otkrivam, otišao kod Kovačevića da se dogovorimo oko detalja. Ja se sada izvinjavam Bogdanoviću što sam mu uzeo periku zbog čega su posle nemilih događaja nađeni njegovi DNK tragovi u kolima - pričao je Janjoš.

On je objasnio da je u jednom trenutku začuo pucnjavu i da je imao osećaj da je ranjen.

-Izvukao sam pušku i zapucao. Nisam znao ni u koga. Pobegao sam sa lica mesta i određeno vreme se krio - kaže Daniel.

Kada je odlučio da se preda, otišao je u PU Novi Sad.

-Tada su me uveli u neku sobu na trećem spratu, gde su me vezali za ormar i tukli do onesvešćivanja sa recima "Bolje što si došao kod nas , nego da te je Kovačević našao i istranžirao". Rekao sam im da sam ja pucao, a oni su rekli "Pazi ti šta pričaš, znamo mi ko je pucao, u nameri da im kažem da je Bogdanović pucao - rekao je Janjoš.

